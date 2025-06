Apertura spettacolare della stagione 2025 alla Rocca Malatestiana di Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Apertura in grande stile della stagione 2025 alla Rocca Malatestiana di Fano Sabato 14 giugno alle ore 21.15: per il primo appuntamento con “Comizi d’Amore”, la rassegna organizzata da RTI Opera Onlus, Nuovi Orizzonti, Coop Culture, con il sostegno del Comune di Fano (Assessorato alla Cultura), della Regione Marche e da Schnell proporrà una lectio magistralis del professor Umberto Galimberti psicoanalista, saggista tra i più influenti filosofi contemporanei che affronterà il tema “Il mistero delle emozioni”.

Come caratteristica del format di “Comizi d’amore” per la direzione artistica di Massimo Puliani, nella serata ci saranno due interventi con una breve performance della cantautrice Raffaella Destefano (che proporrà una versione del suo pezzo musicale “Naturale”), e in chiusura della conferenza, con una performance di Polina Anikina, cantante lirica di origini ucraine che proporrà di Rimskij-Korsakov un testo che racconta il dolore di una madre che perde il figlio.

Umberto Galimberti, con questo ritorno alla Rocca, in collaborazione con Eclissi Eventi, condurrà il pubblico in questo viaggio esplorativo nelle “emozioni e nella mente”, cercando di svelare gli angoli più reconditi del vissuto di una persona. Ma questo evento non è solo una riflessione sulle emozioni, ma una vera e propria analisi per offrire spunti preziosi sulla mancanza di sapere rispetto a quelle emozioni che ci permettono di essere chi siamo: “La mente e il cuore – scrive Galimberti – Platone invita a privilegiare la mente razionale, capace di governare le passioni del cuore…. L’amore non è qualcosa da rincorrere o da possedere, ma da vivere. È una scoperta continua, una danza tra due persone che scelgono di camminare insieme, pur sapendo che ogni passo è incerto”. Biglietti disponibili on line su Liveticket.it oppure presso il Botteghino del Teatro della Fortuna T.0721.800750