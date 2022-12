Apprendistato e formazione, l’assessore Aguzzi a confronto con enti e imprese

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Oltre 5 milioni di euro impegnati per la formazione di 8.153 apprendisti negli ultimi 3 anni. Sono i numeri dell’attività formativa nell’apprendistato professionalizzante messa in campo dalla Regione Marche presentata oggi nel corso di un convegno al Grand Hotel Passetto di Ancona dal titolo “Apprendisti & Imprese – Obblighi & Opportunità dalla formazione”.

“Ho voluto questo momento di incontro, confronto e approfondimento con il mondo delle imprese , gli enti accreditati alla formazione e i destinatari dei progetti – ha spiegato l’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale Stefano Aguzzi – perché ritengo che i cambiamenti continui e repentini a cui assistiamo negli ultimi anni e che si sono accelerati ancor di più con la pandemia sia nelle nostre vite quotidiane che nel mondo del lavoro , necessitino di momenti di riflessione per capire insieme quali siano le strade più opportune da intraprendere per continuare a crescere. Non solo i giovani, ma anche chi lavora da tanti anni nella stessa azienda, oggi ha bisogno di percorsi formativi e aggiornamenti che gli consentano di utilizzare tutte le nuove opportunità che la tecnologia e la scienza forniscono sempre più velocemente. Una su tutte la digitalizzazione. Credo dunque che la Regione Marche, così come tutti gli enti pubblici che hanno la possibilità e il dovere di intervenire con corsi di formazione, debbano comunque ogni tanto fermarsi per un confronto con le imprese per capire cosa serve e realizzare, impiegando al meglio le risorse a disposizione, tutte quelle attività utili a creare le figure professionali più adatte a svolgere determinati compiti sempre più inediti e innovativi”.

Pubblicità

Nel corso dell’incontro, dopo una panoramica sulla attività di formazione in apprendistato nella Regione Marche, si sono susseguite le testimonianze sui percorsi formativi di apprendisti e imprese di ogni dimensione. L’assessore Aguzzi in conclusione ha apprezzato i contributi e i suggerimenti arrivati dalla platea ed ha assicurato altri momenti di approfondimento nei prossimi mesi.