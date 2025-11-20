Apre il Magazzino Solidale di Vallefoglia

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Mi proponi dei titoli, non lunghi: Domani, venerdì 21 novembre 2025 alle ore 9.30, a Montecchio – comunica il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Sen. Palmiro Ucchielli – sarà inaugurato il nuovo Magazzino Solidale situato nell’Arena Produttiva di Vallefoglia, nel territorio dell’Unione. L’immobile, un bene confiscato ad attività illecite, viene oggi restituito alla comunità grazie al progetto ad alto valore sociale “MANGIA E PENSA”, promosso dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con il contributo della Regione Marche, nell’ambito del Bando pubblico rivolto ai Comuni e alle loro forme associative per la realizzazione di iniziative di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari, ai sensi della Legge regionale 32/2017.

Il progetto è stato sviluppato dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo insieme ai partner: Fondazione Banco Alimentare Marche ETS, Auser Provinciale Pesaro Urbino ODV ETS, Croce Rossa Italiana – Comitato di Montelabbate Vallefoglia, Onlus Gulliver, Fondazione Caritas Pesaro, La Città della Gioia e il Comune di Montelabbate. Con questa iniziativa l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo intende rafforzare e sviluppare un sistema efficace di recupero e distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari, sostenendo le persone e le famiglie in difficoltà e promuovendo una maggiore consapevolezza sul valore del cibo, sull’ambiente e sugli effetti negativi dello spreco alimentare. Il nuovo Magazzino Solidale contribuirà a rendere più capillare ed efficiente la rete locale di sostegno, migliorando la capacità di risposta verso i soggetti più fragili del territorio.

Pubblicità

All’evento parteciperanno anche le scuole e gli enti caritativi locali che, in questa giornata di condivisione, riscopriranno il valore della legalità attraverso il riutilizzo sociale di un bene recuperato da attività illecite e messo a disposizione della collettività. All’inaugurazione saranno presenti le Forze dell’Ordine, amministratori ed esponenti istituzionali, insieme ai rappresentanti delle scuole del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare all’apertura del nuovo punto. “Il nuovo magazzino – conclude Ucchielli – rappresenta un’occasione concreta per conoscere i progetti sociali del territorio e celebrare un esempio tangibile di come solidarietà, coesione e comunità possano trasformare un bene confiscato in un’opportunità per tutti”.