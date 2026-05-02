Archeoclub: successo per la Madonna delle Grotte nell’antico santuario di Mondolfo

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Mondolfo (PU) – Un centinaio di persone, in poche ore, anche dall’Olanda, da Roma, Milano e tante altre località ha deciso di scoprire una perla dell’agro marchigiano, a due passi dal castello di Mondolfo uno dei borghi più belli d’Italia. E così l’apertura straordinaria del Santuario della Madonna delle Grotte nella città fortificata sul mare ha conosciuto la visita curiosa e interessata di gruppi di escursioni, camminatori, runner, ciclisti che anche in questo lungo ponte del primo maggio percorrono l’agro mondolfese. Il percorso ecologico culturale de La Valle dei Tufi, nell’ambito del cammino religioso turistico nazionale Iter Suasanum ha indotto a raggiungere e fermarsi al Santuario, dove i volontari della sede di Mondolfo dell’Archeoclub d’Italia nella mattinata di sabato 2 maggio 2026 hanno accompagnato alla visita e dalla conoscenza del sito, carico di storia, arte e fede. Immerso nella grande pineta, il luogo è stato oggetto di un completo restauro che lo ha riportato a quello splendore che lo vollero i costruttori della Confraternita della Madonna delle Grotte nel 1682.

L’iniziativa “Primavera nei Borghi” di Archeoclub rimane così fondamentale per riscoprire l’anima dell’Italia. In un mondo frenetico, questo appuntamento invita a rallentare per immergersi nella bellezza autentica dei nostri borghi. Attraverso percorsi esperienziali, il progetto valorizza quel patrimonio diffuso che rende l’Italia il “Paese più bello del mondo”. Esplorare luoghi come il seicentesco Santuario della Madonna delle Grotte significa toccare con mano secoli di storia, ammirare tesori d’arte, vivere la natura e riscoprire leggende locali spesso dimenticate. Archeoclub non offre solo turismo, ma educa al territorio, trasformando i visitatori in custodi della memoria. Valorizzare i borghi significa innescare una rinascita culturale ed economica per le comunità, garantendo che le radici del nostro splendido Paese restino vive, forti e accessibili a tutti. Un vivo ringraziamento alla Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo che ha collaborato all’iniziativa.

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Info: www.castellodimondolfo.it