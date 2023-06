Arrestato ventiduenne albanese per spaccio di cocaina

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un viaggio di lavoro finito male. Gli agenti del Commissariato di Fano hanno tratto in arresto un 22enne albanese per spaccio. Il giovane studente, residente in Friuli Venezia Giulia, era sceso nella cittadina fanese per esaudire le richieste dei suoi clienti, alloggiando in una struttura a sud di Fano. Le volanti del Commissariato di Fano avevano notato, nell’ambito di controlli di routine, un’auto sospetta fare diverse tappe in zona Pincio dove ad attenderla c’erano, a rotazione, gruppi di giovanissimi. Da lì è partita un’azione di verifica degli uomini guidati dal dottor Seretti che hanno bloccato l’albanese in zona aeroporto. Dentro il veicolo sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina insieme a una cospicua somma di denaro, mentre nella stanza dell’albergo sono saltati fuori un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Questo mattina l’albanese è stato condannato a 18 mesi di reclusione.

Contestualmente, gli uomini del Commissariato di Fano hanno scoperto una cubana sui 40 anni che deve scontare 3 anni di reclusione per rapina.

