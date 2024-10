Arte, bellezza e benessere: un nuovo convegno di 50&Più

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – L’Associazione 50&Più Pesaro Urbino organizza anche quest’anno un importante convegno, dal titolo ‘Arte, bellezza, benessere. Come l’arte e il bello influenzano la salute’, in collaborazione con Terziario Donna Confcommercio, Confcommercio Marche Nord e Stella Scarpa, beauty personal trainer.

L’appuntamento è per domenica 27 ottobre, alle ore 10, presso la sala convegni di Confcommercio (Strada delle Marche 58, Pesaro). Interverranno al convegno prestigiosi relatori: Angela Savino e Ottavio De Clemente, docenti dell’Università di Roma Tor Vergata, autori del libro “Neuroestetica. Bellezza, arte e cervello”; Anna Maria Taroni, arteterapeuta; Stella Scarpa, Beauty personal trainer; Alessia Morelli, igienista dentale.

Si parlerà di come l’arte e il bello influenzano la salute. Le neuroscienze hanno dimostrato infatti che quando contempliamo un capolavoro o creiamo noi stessi qualcosa di artistico si attiva l’area celebrale del piacere, aumenta la produzione di serotonina, vengono regolati gli ormoni dello stress. C’è quindi un forte impatto sul nostro benessere e tutto ciò è confermato dall’Organizzazione Mondiale della Salute, che, attraverso l’Health Evidence Network, ha raccolto le prove scientifiche che l’arte è nutrimento e cura per la salute umana.

La partecipazione alle attività artistiche (dove per ‘arte’ si intende una vasta gamma di attività creative) agisce poi a due livelli. In primo luogo, a livello individuale, le persone possono sperimentare un miglioramento della salute e del benessere; in secondo luogo, a livello comunitario, la partecipazione ad esperienze artistiche all’interno di un gruppo promuove l’interazione sociale e, di conseguenza, l’inclusione.

Anche la bellezza del proprio viso e del proprio corpo, in particolare un sorriso perfetto, sono un potente strumento di salute psico-fisica e hanno il potere di migliorare la propria autostima e le proprie relazioni. Ciascuno di noi ha una propria immagine corporea, una percezione del proprio aspetto e di come si presenta agli altri. Le persone che hanno di sé un’immagine corporea positiva tendono a sentirsi più sicure di sé nelle relazioni con gli altri e in tutte le attività sociali e si sentono a proprio agio in qualunque rapporto.

Info e prenotazioni: Camilla 0721 698205, Marika 329 7718776