Arte, danza, e cultura: al via il Festival Alter Art tra Pergola e Senigallia

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Pesaro – Dal 29 giugno al 26 luglio, tra Pergola e Senigallia, torna Alter Art, Festival di respiro europeo, promosso dall’associazione Ijshaamanka con il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, e il patrocinio del Comune di Pergola.

Il Festival è stato presentato presso Confcommercio Marche Nord.

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“Siamo molto felici anche quest’anno – ha sottolineato il direttore Agnese Trufelli – di ospitare la presentazione di questo importante festival. Una manifestazione capace di unire costa ed entroterra nel segno dell’inclusione, e che tratta tematiche che ci stanno a cuore come quelle ambientali e sociali”.

“Un evento inclusivo a 360 gradi – ha proseguito il sindaco di Pergola Diego Sabatucci – che cresce anno dopo anno, tanto da vantare patrocini e collaborazioni di notevole prestigio. Pergola è il cuore delle tante iniziative, che si terranno sia nelle nostre meravigliose colline che nel centro storico, alle quali invitiamo tutti a partecipare. Siamo ben contenti di collaborare, perché questo è un festival capace di accendere i riflettori su tanti temi importanti e di stretta attualità”.

Nel dettaglio è entrato la direttrice artistica Monia Mattioli. “’Habitat’ è il titolo di questa edizione perché il Festival poggia su tre pilastri: riabitare i margini, borghi, boschi e periferie come nuovi centri; artisti con e senza disabilità alla pari; l’arte come crescita. Il festival si propone quest’anno come un incubatore di immaginazione collettiva e rigenerazione culturale, un contenitore di restituzione al pubblico di tre importanti progettualità di respiro europeo e nazionale. Il cuore internazionale è D4EA (Dance for Eco-Anxiety), progetto co-finanziato dal programma Creative Europe della Commissione Europea (2026-2028) e capitanato dalla nostra associazione, che unisce Italia, Francia, Finlandia e Spagna per trasformare l’eco-ansia dei giovani in resilienza climatica. Il pilastro dell’inclusione è rappresentato da R.E.A.D.I.N.E.S.S. (Rete EuropeA Danza INtegrata E acceSSibile), percorso triennale sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il FUS Danza e Coesione Sociale. Infine, il legame con la scienza è sancito da EMPATHY, spettacolo vincitore del Bando Accessibilità per artisti con disabilità del Ministero della Cultura e nato in stretto dialogo con lo scopritore dei neuroni specchio, lo scienziato Giacomo Rizzolatti”.

Alla presentazione sono intervenuti inoltre Giancarlo Taddei, direttore esecutivo; Elisa Pasqualini, danzatrice e coreografa, diplomata presso la Northern Contemporary Dance School di Leeds e la Copenhagen Dance University, ricercatrice e professionista dedicata al progetto europeo D4EA e danzatrice della Compagnia DanceIn; Sara Pierpaoli, insegnante diplomata presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, ricercatrice e professionista dedicata al progetto europeo D4EA),

Collabora al Festival anche Mila Taddei, giovane partecipante al progetto europeo D4EA e danzatrice della Compagnia DanceIn. Nel ricco programma spiccano la collaborazione con 105XMaster di Senigallia e il Comitato Italiano Paralimpico, e gli eventi con ospiti speciali come il lama tibetano Sonam Tashi e il celebre coreografo francese Jérôme Bel.

PROGRAMMA

29 – 30 giugno Senigallia (via Pierelli 9)

Laboratorio intensivo “Habitat corpi” (danza contemporanea e improvvisazione tra studio e paesaggio) a cura di Nica Portavia. Focus: Esplorazione del dialogo profondo tra il movimento del corpo e l’ambiente circostante.

Domenica 5 luglio (ARYA Yurta appenninica – Montaiate di Pergola) | Spiritualità, Movimento e Canti Tibetani

Ore 16-18: Pratiche somatiche e meditazione per danzatori e non (sessione aperta al pubblico).

In parallelo: Laboratorio di Euritmia a cura di Greta Ciurcina. Ore 21: Concerto di canti buddisti tibetani con l’ospite speciale, il lama tibetano Sonam Tashi.

Sabato 11 luglio (ARYA Yurta appenninica – Montaiate di Pergola) | Evento Speciale con Jérôme Bel e Transglobal Underground

Ore 17-19: Incontro pubblico e dibattito con il celebre coreografo francese Jérôme Bel su attivismo culturale, performance non convenzionali e immaginazione collettiva.

Ore 19: Aperitivo sociale e cena vegetariana in giardino, con il set acustico di Greta Ciurcina.

Ore 21:00: Performance coreografica “Il mondo altrove: una storia notturna” di Nicola Galli.

A seguire: DJ set dei Transglobal Underground, in arrivo da Londra.

17 e 18 luglio | Cooperazione Internazionale ed Eco-Ansia – in collaborazione con: XMasters Festival di Senigallia, presso Area Arena in spiaggia

Attività coreutica: “Flying roots”, laboratorio internazionale di danza con il coreografo indiano Narendra Patil

Focus Istituzionale in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e XMasters Festival: presentazione ufficiale dello spettacolo EMPATHY della Compagnia DanceIn e del progetto europeo D4EA (Dance for Eco-Anxiety)

Domenica 26 luglio | Il Gran Finale a Pergola

Nella suggestiva cornice di Casa Godio in scena lo spettacolo “EMPATHY”, opera vincitrice del Bando Accessibilità MiC 2026 della Compagnia DanceIn (produzione ijshaamanka).

Una performance di 40 minuti che unisce arte visiva, memoria familiare e neuroscienze, configurandosi come manifesto concreto di accessibilità universale. Per gli appuntamenti in programma a Montaiate di Pergola è prevista navetta con partenza dagli impianti sportivi di Frontone. Ulteriori informazioni nelle pagine social.