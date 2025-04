Artigiani al centro. Sabato e domenica in piazza i mestieri e i sapori delle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il gusto e l’abilità degli artigiani delle Marche saranno protagonisti sabato 5 e domenica 6 aprile in piazza del Popolo a Pesaro con l’iniziativa Artigiani al centro. La due giorni dell’evento, organizzato da CNA di Pesaro e Urbino, con il patrocinio del Comune di Pesaro, il sostegno della Camera di Commercio delle Marche, propone il format di CNA Marche “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”, un mercatino di qualità con una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della regione. Artigiani del gusto e dei mestieri, che giungeranno in particolare dalla zona del cratere sismico, come esempio di resilienza e in grado di esaltare il valore del fatto a mano, della manualità, dell’abilità artigiana. Durante l’iniziativa sarà possibile degustare prodotti del territorio (salumi, formaggi, tartufi, pasta, confetture, dolci), ma anche ammirare i cappelli fatti a mano di Montappone, le calzature del maceratese, le borse in pelle, i filati, i prodotti dell’artigianato artistico. Le Piazzette dei Mestieri e dei sapori torneranno nel week-end 3 e 4 maggio.

“Artigiani al centro” è anche l’occasione, più ampia, per discutere dell’importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio a presidio dei centri storici. Un presidio non solo economico ma sociale, come nella storia e nel DNA dei laboratori artigiani e dei piccoli negozi delle città.

Pubblicità