Aset, lavori di potenziamento della rete idrica in via Vittorio Veneto

Fano (PU) – Aset Spa comunica che a partire dal 21 luglio 2025 prenderanno il via importanti lavori di potenziamento e ammodernamento della rete idrica in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Piave. L’intervento prevede la sostituzione delle principali condotte distributrici, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente, sicuro e di qualità. I lavori avranno una durata stimata di circa tre mesi, con conclusione prevista per il 30 ottobre 2025.

Durante il periodo di cantiere sarà prevista una nuova organizzazione della viabilità e dei parcheggi per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza e nel minor tempo possibile. Potrebbero verificarsi temporanee interruzioni del servizio idrico, cali di pressione o lievi fenomeni di torbidità: eventuali interruzioni programmate verranno sempre comunicate in anticipo, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1.

Ci scusiamo per i possibili disagi e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione, certi che i lavori porteranno benefici duraturi per tutta la comunità.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 800.994.950, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle 13:00.