Aset Spa tra le eccellenze italiane: premiata a Roma da Industria Felix

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Fano (PU) – Aset è stata premiata a Roma nel corso della 70ª edizione di Industria Felix – L’Italia che compete, prestigioso evento nazionale dedicato alle imprese più competitive e affidabili del Paese, con l’Alta Onorificenza di Bilancio, riconoscimento conferito alle imprese più virtuose dal punto di vista delle performance economico-finanziarie.

Il riconoscimento ha valorizzato i risultati raggiunti dall’azienda, inserita tra le 79 realtà selezionate nel Centro Italia e nelle Isole sulla base di un’approfondita analisi di bilancio realizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved. Tra le imprese premiate delle Marche, Aset è risultata tra le quattro aziende della provincia di Pesaro e Urbino insignite del premio. Un risultato che conferma la solidità gestionale, l’affidabilità economico-finanziaria e la capacità di Aset di generare valore per il territorio, mantenendo elevati standard nei servizi offerti ai cittadini. L’evento, ospitato a Palazzo Brancaccio a Roma, ha riunito imprenditori, manager ed esponenti del mondo economico e istituzionale nazionale, celebrando le aziende che si distinguono per crescita, sostenibilità e competitività.

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“Per Aset, che per la prima volta riceve tale riconoscimento, questo premio rappresenta un importante attestato del lavoro svolto quotidianamente e un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di innovazione, efficienza e vicinanza agli stakeholders – commenta il Presidente Giacomo Mattioli –. Il nostro bilancio è la conferma di una visione industriale capace di coniugare efficienza economica, responsabilità sociale e attenzione all’ambiente, grazie ad un modello di sviluppo basato sul concetto di investire per crescere, ma con radici ben salde nella comunità”.