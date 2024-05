Asi Marche, è tutto pronto per il Fano Fitness Festival

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Conto alla rovescia per il primo festival fanese dedicato interamente al fitness e al benessere di mente e corpo. Un progetto a tutto tondo che si svilupperà in tre location della città – dal salotto del Pincio alla suggestiva Darsena Borghese fino alla ritrovata Corte Malatestiana -, con lo scopo di promuovere sport e sane abitudini, ma anche il territorio in tutta la sua bellezza, da quella naturalistica a quella storica e culturale. È il Fano Fitness Festival, rivolto a persone di ogni età grazie a una lunga serie di proposte ad hoc. L’appuntamento è per il weekend compreso tra il 17 e il 19 maggio, grazie alla ASD Fano Fitness Festival, affiliata Asi Comitato Regionale Marche. Il Fano Fitness Festival è reso possibile anche dal patrocinio del Comune di Fano e della Regione Marche, oltre che dalla collaborazione tra diversi istituti scolastici fanesi e con l’Università di Urbino. Numerose anche le associazioni e le società sportive partecipanti.

Dal crossfit alla mindfulness, passando per lo yoga, la danza con i tessuti e la camminata solidale. Senza dimenticare le conferenze con atleti, esperti e realtà protagoniste dello sport, fino alle esibizioni artistiche e ai momenti musicali. La proposta sarà davvero ampia e variegata, in una prima edizione di livello nazionale che si mostra già nelle premesse ambiziosa e ben strutturata.

Pubblicità

Il Pincio sarà il regno del training. Chi vorrà potrà partecipare, anche senza preparazione, a una lezione di Obstacle Curse Race (OCR), ma anche di Crossfit (in alcuni casi per principianti, in altri per persone più rodate), di allenamento funzionale, di Hyrox Training (nuovissima competizione di endurance), di Calisthenics (corpo libero con sbarre e anelli) e di Body Bump (bodybuilding con musica). Non da meno la boxe per adulti e gli allentamenti a circuito. Sempre al Pincio anche l’Area Kids, dove l’inclusività sarà davvero di casa. Qui, infatti, si svolgeranno anche attività motorie in collaborazione con Openhouse Fano, oltre a pugilato per bambini, OCR Kids, ginnastica funzionale e a una lezione di ginnastica per bambini promossa dalla Federazione Italiana pesistica. Sempre dal Pincio anche attività extra come il tour delle colline in mountain bike elettrica.

Alla Darsena Borghese il benessere del corpo incontra quello della mente. Oltre alle lezioni di tessuti aerei e alla ‘Fàbrica del gluteo’, è qui che si svolgeranno anche sessioni di yoga nelle sue forme più diverse: Vynyasa, Rocket, Kundalini, Silent, Mindful, Awakening). In più postural training e prove di Terapia Gong, senza dimenticare il pilates e l’English Woman Training. Dalla Darsena anche attività extra come la camminata metabolica, la corsa non competitiva ‘Collimare’ di 10 chilometri e la Storic Run nella sola giornata di domenica, per conoscere meglio i monumenti della città. Correndo.

Tutto avrà però inizio alla Corte Malatestiana, con un’esibizione artistica circense con accompagnamento musicale nella serata di venerdì 17 maggio. Sabato 18, invece, spazio a ‘La Notte dei Musei’, a cura di Fano Jazz Club in collaborazione con il Liceo artistico Apolloni e il Fano Fitness Festival. Sempre da sabato, durante la giornata, al via tutta una serie di conferenze che spazieranno tra problematiche come ernie e mal di schiena, leadership e crescita personale, alimentazione sana e consapevole, prevenzione oncologica, un focus sulle giovani promesse dello sport fanese, sport e politiche giovanili e il benessere in azienda, il tutto intervallato da esibizioni artistiche fino al concerto di musica dal vivo che domenica sera, dalle 19 alle 22, chiuderà la tre giorni di eventi.

Tutte le location resteranno aperte. Questo significa che chiunque potrà assistere alle attività – in sintonia con la mission del festival di diffondere la cultura dello sport e del benessere -, ma per partecipare occorrerà acquistare un biglietto unico valido per tutte le giornate. Lo si potrà fare online, dal sito www.fanofitnessfestival…it, al costo di 12 euro, di 15 euro se acquistato sul posto. Tutto gratis, invece, per bambini e ragazzi fino ai 14 anni e per i DVA, al netto dei 5 euro obbligatori per l’assicurazione. Ai possessori del biglietto verrà consegnato un braccialetto da indossare per partecipare alle attività, previa prenotazione online fino al giorno prima del festival. Se i posti saranno ancora disponibili sarà possibile prenotarsi anche sul posto negli appositi info point. Ingresso libero e gratuito per tutti alle conferenze.