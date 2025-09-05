Assegnata la terza sede farmaceutica nel capoluogo di Cartoceto

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Con decreto del 3 settembre 2025, la Regione Marche ha formalizzato l’assegnazione a Cartoceto della terza sede farmaceutica di nuova istituzione, individuata nel capoluogo. Il risultato segue l’approvazione della revisione del piano territoriale di zonizzazione che aveva l’obiettivo di garantire una distribuzione più equa del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto dell’evoluzione urbanistica e demografica di alcune aree e della necessità di tutelare l’accessibilità al servizio da parte della popolazione residente, in particolare quella delle zone meno densamente abitate, caratterizzate da un’alta presenza di cittadini anziani.

La nuova sede in titolarità comunale, che va ad aggiungersi alle due private già esistenti nella frazione di Lucrezia, permetterà di migliorare l’accesso al servizio farmaceutico anche per i residenti del capoluogo e delle località Alberone, Ripalta e Molinaccio, zone territoriali caratterizzate dalla conformazione della viabilità.

Il presidio inoltre, in linea con le nuove possibilità delle cosiddette “farmacie di servizi” e di comunità, sarà potenzialmente abilitato anche all’erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie a supporto della salute pubblica, quali riconciliazione della terapia farmacologica, monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2, monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO, servizio di arricchimento e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, servizi di telemedicina, holter pressorio, holter cardiaco, ECG, autospirometria, supporto allo screening per la prevenzione del tumore del colon retto.