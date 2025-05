Ast PU, arriva nelle scuole “Educazione alla salute e sicurezza dei lavoratori”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale AST di Pesaro e Urbino scende in campo nelle scuole per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro tra i giovani. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Gandiglio-San Lazzaro” di Fano, è stato avviato un progetto di “Educazione alla Sicurezza e Salute dei Lavoratori” rivolto agli alunni delle classi terze. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Programma Predefinito 1 (PP1) “Scuole che Promuovono Salute” del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) Marche 2020/2025 e gode del patrocinio del Comune di Fano – Servizi Educativi, prevede una serie di incontri formativi che si terranno presso le aule dell’Istituto Gandiglio durante l’ora di Tecnologia.

Tecnici della Prevenzione del Servizio PSAL e Medici del Lavoro incontreranno gli studenti coinvolgendo sei classi terze.

“Siamo particolarmente contenti di avviare questo importante progetto di educazione alla salute e sicurezza dei lavoratori in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Gandiglio – spiega il Direttore f.f. SPSAL del Dipartimento di Prevenzione AST PU, Maria Pia Cancellieri – riteniamo fondamentale sensibilizzare i giovani fin dalla scuola sull’importanza della prevenzione e sulla conoscenza dei rischi negli ambienti di lavoro. Questa iniziativa, che vede il coinvolgimento diretto dei nostri tecnici della prevenzione e medici del lavoro anche con il contributo dei servizi educativi del Comune di Fano, rappresenta un investimento nel futuro e nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Ringrazio l’Istituto Comprensivo Gandiglio per la preziosa collaborazione e per aver accolto con entusiasmo questa proposta del nostro Servizio, in linea con gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione”.

“Queste iniziative dimostrano l’impegno di questa Giunta nel diffondere la cultura della prevenzione – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Sensibilizzare ed educare le giovani generazioni alla salvaguardia della propria salute è fondamentale, sono il nostro patrimonio più prezioso”.

Il progetto “Educazione alla Sicurezza e Salute dei Lavoratori” mira a fornire agli studenti una prima conoscenza dei concetti fondamentali legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, contribuendo a formare una futura generazione di lavoratori più consapevoli e attenti alla propria salute e a quella degli altri. Le lezioni si sono tenute ad aprile e proseguiranno nel mese di maggio, per un totale di 6 incontri da circa due ore ciascuno che saranno tenuti dai tecnici della prevenzione e dai medici del servizio.