“Azione + Europa”, costituito il nuovo gruppo consigliare

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – In data 31.12.2021 si è costituito a Fano il gruppo consiliare “Azione + Europa”, composto dai consiglieri comunali Stefano Marchegiani e Cora Fattori. La volontà politica del nuovo gruppo consiliare è quella di confermare l’adesione allo schieramento di maggioranza, nelle cui liste entrambi i consiglieri sono stati eletti e al programma elettorale sottoscritto, nonché di svolgere il proprio lavoro in continuità con quanto sino ad oggi impostato e sviluppato nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori ma con una maggiore autonomia di giudizio, più rispondente alla sensibilità e ai valori dei partiti di appartenenza. Si forniranno stimoli e sollecitazioni costruttive al fine di accelerare i processi decisionali e perfezionarne i profili secondo una modalità di fare politica che consenta di fare accadere le cose, e che necessariamente dovrà basarsi sull’indagine attenta del merito delle questioni per operare scelte oculate e per niente “centriste”, se con questo termine si vuole intendere una sorta di moderatismo ideologico e politico indeterminato nei valori di riferimento. Una politica che sappia contrastare la profonda ingiustizia sociale che colpisce soprattutto le donne e i giovani. L’’incompetenza amministrativa, le fratture tra progresso e società, tra crescita e sostenibilità, che sappia proteggere la scuola e la sanità e rafforzare la sicurezza e la giustizia. Una politica che non scelga dunque il male minore, lontana da sovranismi e populismi e che si impegni per il consolidamento di un’Europa federale e per il rafforzamento del rapporto con le grandi democrazie occidentali.

La collaborazione tra i due consiglieri e i loro partiti è stata da tempo sperimentata ed ha recentemente prodotto azioni condivise e una mozione di prossima discussione in Consiglio Comunale e va nella direzione della auspicata Federazione nazionale Azione + Europa, già di fatto esistente. Riteniamo che la costituzione del gruppo consiliare nella terza città delle Marche sia un fatto politicamente significativo per entrambi i soggetti politici e in particolare per Azione che si accinge a celebrare i suoi primi congressi provinciali (tra il 12 e il 16 gennaio 2022), regionale (prima settimana di febbraio) e nazionale (dal 18 al 20 febbraio 2022), mentre Più Europa ha celebrato il suo secondo congresso lo scorso giugno. La funzione di capogruppo sarà svolta dal consigliere Stefano Marchegiani.

Pubblicità