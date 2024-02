BacalàFest: “La Palomba” di Mondavio vince della 13° disfida cuochi professionisti

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Inaugura ufficialmente oggi, 1° febbraio, l’edizione 2024 del GiroBacalà, iniziativa che, fino al 30 marzo prossimo accompagna gli amanti della buona cucina in giro per i ristoranti alla scoperta della straordinaria tradizione del baccalà e stoccafisso. Oltre 20 i ristoranti che partecipano alla manifestazione e che, per la prima volta quest’anno, provengono non più solo dal territorio Provinciale, bensì da tutta la Regione Marche. La storica manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Viandanti dei Sapori, affiancata da O.L.E.A. e, da quest’anno, da un partner d’eccezione con l’intento di rendere l’evento di importanza nazionale: la Confcommercio Marche Nord. Collaborano le Associazioni Confraternita del Brodetto, l’Accademia Italiana della Cucina, l’AIS Pesaro e la Compagnia del Baccalà. L’evento si fregia del patrocinio del Comune di Fano, del Consiglio Regionale Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino.

L’evento si è aperto mercoledì 24 gennaio con la prima gara, la disfida dedicata ai cuochi amatoriali vinta dal tradizionale baccalà al forno del cuoco Franco Polidori dell’Associazione culturale La Via Della Seta di Lucrezia di Cartoceto. Ieri sera, invece, è stata la volta della 13^ disfida di carattere nazionale, vista la partecipazione di chef provenienti, oltre che dalle Marche, anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia in rappresentanza di altrettanti ristoranti. L’avvincente sfida tra gli chef professionisti, svoltasi presso il Ristorante Alla Lanterna di Fano, ha visto salire sul gradino più alto del podio al chef Maria Pasquina Bertani, del ristorante “La Palomba” di Mondavio con la tradizionale ricetta BACCALA’ DELLA VIGILIA.

Il Primo premio è stato assegnato grazie alla somma dei punteggi ottenuti dai voti della Giuria popolare composta dai commensali alla cena e dalla qualificata Giuria tecnica composta da Corrado Piccinetti, Presidente, Alfredo Antonaros Direttore e dai giurati Renzo Ceccacci presidente di OLEA, Davide Eusebi giornalista enogastronomico e Amerigo Varotti direttore generale Confcommercio Marche Nord. Il premio speciale della giuria tecnica è andato fino in Friuli, agli chef Paolo Paternoster e Gilberto Moroso, del ristorante Julia&Brutus di San Daniele del Friuli (UD) per IL MANTECATO. Sono stati consegnati anche il Premio Speciale “Originalità e Fantasia” allo chef Cataldo Giaconella, del ristorante Le Tre Volte di Torremaggiore (FG) per il TORTELLO IN SFOGLIA DI FARRO CON BACCALA’ E MELANZANE e il Premio Speciale “Tradizione e Territorialità” agli chef Anna Elisa Dell’Onte e Sergio Zebele, del ristorante Piccolo Mondo di Mombaroccio (PU) per BACCALA’ ARROSTO SEGRETO CON PATATE.

In gara c’erano:

1 – La Palomba – Mondavio PU – Baccalà

2 – Le Tre Volte – Torremaggiore FG – Baccalà

3 – Julia&Brutus – San Daniele del Friuli UD – Baccalà

4 – Due Cigni – Montecosaro scalo MC – Baccalà

5 – Il Lusitano – Montecassiano MC – Baccalà

6 – Piccolo Mondo – Mombaroccio PU – Baccalà

7 – 20 e 15 Cibo e Vino – Marotta di Mondolfo PU – Baccalà

La disfida è stata, anche quest’anno, un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da tempo ormai invade le nostre tavole e si sta trasformando da piatto “povero” della cucina contadina a risorsa ricchissima anche per il turismo enogastronomico.

Si apre, invece, come già detto, oggi 1 febbraio, la nuova e gustosa edizione del tour gastronomico Girobacalà: un viaggio alla scoperta delle migliori declinazioni di stoccafisso e baccalà nei ristoranti della Regione per valorizzare la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina, il merluzzo. Girovagando dal monte al mare, fino al prossimo 30 marzo 2024, i viandanti dei Sapori, gourmet e appassionati della buona tavola e di questo piatto, potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della nostra provincia al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 € (per il baccalà) e 18 € (per lo stoccafisso).

“Siamo molto soddisfatti per quest’apertura alla grande della manifestazione, – evidenzia Giorgio Sorcinelli, ideatore e responsabile della kermesse – l’appuntamento che i Viandanti dei Sapori dedicano da oltre 30 anni al baccalà e allo stoccafisso: BacalàFest, con GiroBacalà che, oltre allo show dei cuochi in gara, vede la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie delle Terre di Pesaro e Urbino, e che, a partire da quest’anno, riveste carattere regionale, estendendosi ad altri esercizi di altre province marchigiane.

Speriamo così di contribuire a valorizzare la tradizione e promuovere la cultura e il consumo di uno dei prodotti del mare, anche se non del nostro Adriatico, tra i più salutari e versatili in cucina, il baccalà o lo stoccafisso, una volta denominati “la bistecca dei poveri” e ora alimenti ricchi, della tradizione culinaria locale e nazionale di mare e di terra e l’olio extravergine di oliva, principe della cucina, in un evento popolare riservato agli appassionati di questa eccellenza gastronomica”.

Grande soddisfazione anche da parte di Confcommercio che da quest’anno partecipa e collabora direttamente all’organizzazione dell’evento: “Abbiamo deciso di affiancare – spiega il direttore generale Amerigo Varotti – gli storici organizzatori di questa manifestazione veramente importante per la valorizzazione delle tipicità e delle produzioni enogastronomiche del territorio. Sia il baccalà che lo stoccafisso hanno una lunga

tradizione nel mondo della ristorazione della nostra regione e della nostra provincia, per questo, nell’ambito delle attività di potenziamento del settore dei pubblici esercizi e del mondo della

ristorazione abbiamo deciso di collaborare fortemente all’organizzazione da quest’anno, e per gli anni futuri, di questa manifestazione. C’è un grande coinvolgimento da parte di tutti gli attori protagonisti del settore della nostra provincia e con le produzioni olearie e vinicole del nostro territorio. Confcommercio, che è la più grande organizzazione del settore dei pubblici esercizi e della ristorazione non poteva non far parte della squadra”.

Il più gustoso tour del territorio provinciale, dunque, golosa appendice alla XXXV° edizione di Sapori e Aromi d’Autunno, organizzata sempre dall’Associazione Viandanti dei Sapori, e un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da sempre è presente sulle nostre tavole e si è trasformando da piatto “povero” in una ricetta ricercatissima ed apprezzata della cucina popolare e ricco richiamo anche per il turismo enogastronomico del territorio.

Di seguito i ristoranti che aderiscono al GiroBacalà 2024:

AGLI OLIVI – CARTOCETO (PU) – Via Bottaccio 4 / Tel. 0721 898144 / info@ristoranteagliolivi.it

ALLA LANTERNA – FANO (PU) – Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474- info@allalanterna.it

ANTICO FURLO – ACQUALAGNA (PU) – Via Furlo, 60 / Tel. 0721.700096 / info@anticofurlo.it

LA BRAVERJA – URBANIA (PU) – Via Betto De Medici 9 / Tel. 0722.317388 / danieleforlucci71@gmail.com

CASA OLIVA – BARGNI DI SERRUNGARINA (PU) – Via Castello, 19 / Tel. 0721.871239 / casaoliva@casaoliva.it

CIVICO 14+5 – APECCHIO (PU) – Via Dante Alighieri, 19 / Tel. 334.8477800 / maria.angela.fava@gmail.com

MONTE NERONE DA CARLETTO – PIOBBICO (PU) – Via Roma, 28 / Tel. 0722.986282 / bruganelliandrea@gmail.com

DA ROLANDO – SAN COSTANZO (PU) – C.so Matteotti 123 / Tel. 0721.950990 / roberta.ramoscelli@libero.it

FONTES – CAGLI (PU) – Via Gucci, 3 / Tel. 0721.870349 / info@le-fontane.com

LA PALOMBA – MONDAVIO (PU) – Borgo Gramsci, 13 / Tel. 0721.97105 / info@lapalomba.it

LA PAGLIA – MAROTTA DI MONDOLFO (PU) – Via Tre Pini, 40 / Tel. 339.7595955 / berardinellistefano8@libero.it

PICCOLO MONDO – MOMBAROCCIO (PU) – Via Villagrande 175 / Tel. 0721 470170 / info@piccolomondonline.it

POSTA VECCHIA – COLLI AL METAURO (PU) – Via Flaminia 18 / Tel. 0721.897800 / postavecchiaristorante@gmail.com

ULDERGO – PESARO (PU) – Via Venturini, 22/24 / Tel. 0721.68029 / info@ristoranteuldergo.com

20E15 CIBO E VINO – MAROTTA DI MONDOLFO – Viale Carducci, 6 / Tel. 391.4319025 / pincopallinomercato@gmail.com

FUORI PROVINCIA:

DUE CIGNI – MONTECOSARO SCALO (MC) – Viale Europa, 71 / Tel. 0733.865182 / amministrazione@duecigniristorante.com

LA BAITA – ARCEVIA (AN) – Via Monte Sant’Angelo, 115 / 0731.984528 / info@la-baita.it

IL LUSITANO – MONTECASSIANO (MC) – Via F. Montesi, 7 / Tel. 0733.290167 / simona.carpineti@libero.it

KURSAAL – ASCOLI PICENO (AP) – Via Mercatini, 66 / Tel. 0736.253140 – lucio.sestili@enotecakursaal.it

CIBUS BY BUROCCHI – PENNA SAN GIOVANNI (MC) – Via S. Rocco, 261 / Tel. 0733.669523 / cibusbyburocchi@gmail.com

Il Baccalà è servito…. Buon appetito !!