BacalàFest, la Via della Seta vince la 13° disfida dei cuochi amatoriali

Fano (PU) – In attesa dell’avvio del GiroBacalà 2024 che inaugura ufficialmente il 1 febbraio con oltre 20 ristoranti aderenti, per la prima volta quest’anno, da tutta la Regione Marche, il BacalàFest, manifestazione storica organizzata dall’Associazione Culturale Viandanti dei Sapori e O.L.E.A. e, da quest’anno affiancate da un partner d’eccezione, la Confcommercio Marche Nord, con l’intento di rendere l’evento di importanza nazionale, si è aperto mercoledì 24 gennaio, con la 13° “Disfida Regionale Cuochi Amatoriali”.

Di fattura e gusto eccezionale tutti i piatti presentati in gara dai sette partecipanti, provenienti da tutta e Regione Marche, i quali hanno dato il meglio di se in quanto ad impegno, preparazione, fantasia e sportività, nel mettersi a confronto.

La Disfida e stata vinta da Franco Polidori a nome dall’Associazione culturale La va Della Seta, con la ricetta “baccalà al forno con patate, pomodorini e olive di Cartoceto”, una proposta che omaggia la tradizione locale, cucinata dalle mani esperte.

Il premio speciale della giuria tecnica, invece, è andato all’unica proposta di stoccafisso, lo “Stocco alla Rossini” cucinato sapientemente da Angelo Rossini, cuoco amatoriale di Monsano AN. Sono stati consegnati anche il Premio Speciale “Originalità e Fantasia” ad Enrico Ambrosini di Saltara (Pu) per il suo “baccalà scomposto tra ponente e levante” e il Premio Speciale “Tradizione e Territorialità” alle cuoche Beatrice, Donatella, Chiara e Laura per la Pro Loco di Cartoceto per “baccalà mantecato all’olio Dop Cartoceto” e un Premio Fuori concorso al giovanissimo Chef Elia Burocchi, del ristorante Cibus – Penna San Giovanni (Mc) per aver realizzato il “Cono Baccalato” apprezzato l’antipasto della serata.

Una serata, la prima delle due disfide che si completeranno mercoledì 31 gennaio con la Disfida Cuochi Professionisti, dedicata alla secolare tradizione del merluzzo, una gara di cucina molto divertente, durante la quale hanno gareggiato sette cuochi “per hobby”, sette tra casalinghe, dirigenti, operai, professionisti e pensionati con la passione della cucina…e, ovviamente, del merluzzo.

In gara c’erano:

1 – Enrico Ambrosini – Saltara di Colli al Metauro PU – Baccalà

2 – Associazione culturale La Via della Seta – Lucrezia di Cartoceto PU – Baccalà

3 – Tiziana Angeletti – Macerata MC – Baccalà

4 – Valeria Pigini – Recanati MC – Baccalà

5 – Associazione Pro Loco di Cartoceto APS – Cartoceto PU – Baccalà

6 – Associazione Opera Padre Pio – Fano PU – Baccalà

7 – Angelo Rossini – Monsano An – Stoccafisso

La disfida è stata, anche quest’anno, un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da tempo ormai invade le nostre tavole e si sta trasformando da piatto “povero” della cucina contadina a risorsa ricchissima anche per il turismo enogastronomico.

Si apre, invece, il 1 febbraio prossimo, la nuova e gustosa edizione del tour gastronomico Girobacalà: un viaggio alla scoperta delle migliori declinazioni di stoccafisso e baccalà nei ristoranti della provincia per valorizzare la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina, il merluzzo. Girovagando dal monte al mare, fino al prossimo 30 marzo 2024, i viandanti dei Sapori, gourmet e appassionati della buona tavola e di questo piatto, potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della nostra provincia al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 € (per il baccalà) e 18 € (per lo stoccafisso).

Di seguito i ristoranti che aderiscono al GiroBacalà 2024:

AGLI OLIVI – CARTOCETO (PU) – Via Bottaccio 4 / Tel. 0721 898144 / info@ristoranteagliolivi.it

ALLA LANTERNA – FANO (PU) – Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474- info@allalanterna.it

ANTICO FURLO – ACQUALAGNA (PU) – Via Furlo, 60 / Tel. 0721.700096 / info@anticofurlo.it

LA BRAVERJA – URBANIA (PU) – Via Betto De Medici 9 / Tel. 0722.317388 / danieleforlucci71@gmail.com

CASA OLIVA – BARGNI DI SERRUNGARINA (PU) – Via Castello, 19 / Tel. 0721.871239 / casaoliva@casaoliva.it

CIVICO 14+5 – APECCHIO (PU) – Via Dante Alighieri, 19 / Tel. 334.8477800 / maria.angela.fava@gmail.com

MONTE NERONE DA CARLETTO – PIOBBICO (PU) – Via Roma, 28 / Tel. 0722.986282 / bruganelliandrea@gmail.com

DA ROLANDO – SAN COSTANZO (PU) – C.so Matteotti 123 / Tel. 0721.950990 / roberta.ramoscelli@libero.it

FONTES – CAGLI (PU) – Via Gucci, 3 / Tel. 0721.870349 / info@le-fontane.com

LA PALOMBA – MONDAVIO (PU) – Borgo Gramsci, 13 / Tel. 0721.97105 / info@lapalomba.it

LA PAGLIA – MAROTTA DI MONDOLFO (PU) – Via Tre Pini, 40 / Tel. 339.7595955 / berardinellistefano8@libero.it

PICCOLO MONDO – MOMBAROCCIO (PU) – Via Villagrande 175 / Tel. 0721 470170 / info@piccolomondonline.it

POSTA VECCHIA – COLLI AL METAURO (PU) – Via Flaminia 18 / Tel. 0721.897800 / postavecchiaristorante@gmail.com

ULDERGO – PESARO (PU) – Via Venturini, 22/24 / Tel. 0721.68029 / info@ristoranteuldergo.com

20E15 CIBO E VINO – MAROTTA DI MONDOLFO – Viale Carducci, 6 / Tel. 391.4319025 / pincopallinomercato@gmail.com

FUORI PROVINCIA:

DUE CIGNI – MONTECOSARO SCALO (MC) – Viale Europa, 71 / Tel. 0733.865182 / amministrazione@duecigniristorante.com

LA BAITA – ARCEVIA (AN) – Via Monte Sant’Angelo, 115 / 0731.984528 / info@la-baita.it

IL LUSITANO – MONTECASSIANO (MC) – Via F. Montesi, 7 / Tel. 0733.290167 / simona.carpineti@libero.it

KURSAAL – ASCOLI PICENO (AP) – Via Mercatini, 66 / Tel. 0736.253140 – lucio.sestili@enotecakursaal.it

CIBUS BY BUROCCHI – PENNA SAN GIOVANNI (MC) – Via S. Rocco, 261 / Tel. 0733.669523 / cibusbyburocchi@gmail.com

Il Baccalà è servito…. Buon appetito !!