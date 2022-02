Baiocchi (FDI Pesaro): “Piano per la sanità delle Marche che ha grande attenzione per le strutture del pesarese”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Con l’approvazione della delibera sulla ripartizione dei fondi del Pnrr Sanità stiamo scrivendo una pagina epocale per le Marche. Una promessa mantenuta dopo soli 14 mesi dall’insediamento alla guida della Regione che ci permetterà di ridisegnare il comparto con quasi un miliardo di euro per riqualificare servizi, rete ospedaliera e territoriale, assicurando i bisogni di salute e riequilibrando l’offerta sul territorio”. Queste le parole della consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, sulla delibera della Giunta Acquaroli per la ripartizione dei fondi del Pnrr Sanità associati al Masterplan dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera delle Marche.

“Un intervento senza precedenti come ha ben evidenziato il presidente Francesco Acquaroli, insieme a tutta la Giunta a partire dagli assessori Francesco Baldelli e Filippo Saltamartini, che ringrazio. Per quel che riguarda l’Area Vasta 1, l’opera più significativa sarà il nuovo ospedale a Pesaro. Grazie a questa maggioranza di centrodestra stiamo riuscendo a recuperare il tempo perso dalla sinistra, circa 20 anni, per arrivare alla decisione di realizzare un nuovo presidio ospedaliero degno di questo nome. Scelte coraggiose che hanno portato alla revoca della delibera del 2019, rimasta lettera morta come sempre è accaduto alla Giunta Ceriscioli. Quindi, la decisione di abbandonare l’idea dell’ospedale unico. Ora il cronoprogramma che ha portato l’integrazione di risorse per la costruzione del presidio ospedaliero nuovo per un budget complessivo pari a 150 milioni di euro. Adesso ci sarà da sottoscrivere l’Accordo di programma, in un contesto di leale collaborazione, con il Comune di Pesaro e l’Azienda ospedaliera, per proseguire a recuperare il tempo perso e accelerare quanto possibile per una struttura che risponderà alle esigenze dei pesaresi e dell’intera Provincia”, prosegue Baiocchi

Altri interventi sono previsti per il Pnrr Sanità: Casa della Comunità a Mombaroccio (3,6 mln); Pesaro: Ospedale di Comunità (2,5 mln) e Centro operativo territoriale; Cagli: Casa di Comunità (500 mila euro) e Ospedale di Comunità (6,5 mln); Urbino: Centro operativo territoriale; Fano: Centro operativo territoriale; Mondolfo: Casa della Comunità (400mila euro); Fossombrone: Casa della Comunità (700 mila euro). Al Pnrr Sanità, si aggiungono gli interventi del Masterplan dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera delle Marche. Per l’Area Vasta 1 sono: Riqualificazione ospedale di Pergola (16 milioni); Riqualificazione ospedale di Urbino (10 milioni); Riqualificazione ospedale di Fano (16 milioni); Miglioramento sismico Pronto soccorso di Urbino (850mila euro); Nuovo ospedale di comunità-Casa della salute di Cagli (7 milioni di euro); vari interventi di bonifica amianto e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19.

“Infine, mi vorrei soffermare sul Nuovo “Ospedaletto” di Fano per un finanziamento complessivo pari a 5,50 milioni di euro. Un Hospice pediatrico che sarà realizzato a fianco dell’ex Pronto soccorso. Un progetto che mi sta particolarmente a cuore e per il quale ringrazio la Fondazione Maruzza Marche, soprattutto Elmo Santini padre di questa iniziativa che ha dedicato parte della sua vita per questo obiettivo che ora troverà compimento. Andremo incontro, in un momento certamente non facile per alcune famiglie, alle loro esigenze per garantire le migliori condizioni possibili di vita per i bambini. La nostra politica del “fare bene” si conferma tale, prevedendo lo sviluppo territoriale della sanità e pensando alle strutture ospedaliere in modo capillare. Questo – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi – per rafforzare il sistema e tutelare la salute di tutti i marchigiani indipendentemente da dove risiedano. Un cambio di passo evidente in un settore strategico”.