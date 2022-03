Baiocchi (FDI): “Verrà realizzata a Pesaro la struttura per persone con disturbi dello spettro autistico”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “L’assessore Saltamartini ha confermato quanto la nostra maggioranza stia lavorando alacremente in ambito sanitario. La realizzazione della Centrale Operativa Territoriale e del Centro per l’Autismo a Pesaro potranno convivere in questa fase iniziale rispondendo alle legittime esigenze dei pesaresi. Gli atti propedeutici alla realizzazione del progetto sono stati già affidati e in itinere”. Con queste parole il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi, si dichiara “pienamente soddisfatto” della risposta dell’assessore Saltamartini alla sua interrogazione discussa questa mattina in Aula consiliare.

“Un po’ di cronistoria non è mai tempo sprecato. La L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 è rimasta pressoché inapplicata per colpa delle Giunta di centrosinistra e non certo dell’Asur. Ho preso in mano il dossier appena insediatomi e, nel breve volgere di alcuni mesi, visto che l’area era stata individuata solo nel novembre 2019, l’ex asilo già di proprietà di Asur tra via Vatielli e via Alfano, ho invitato il comune di Pesaro, nello specifico l’Ufficio Urbanistica affinché si desse corso all’iter per la messa in sicurezza dell’immobile individuato celermente dall’Asur. I tempi, invece, si sono allungati. Nel frattempo, i fondi Pnrr Sanità hanno valorizzato molto il pesarese. In città, infatti, troverà compimento la realizzazione di un Centro operativo territoriale. Quest’ultimo dovrà essere ultimato entro il 2024. Dopo attente valutazioni di tutti i soggetti interessati, si è deciso di far convivere il Cot e il centro per l’Autismo, senza che quest’ultimo possa essere minimamente ridimensionato da questa decisione. Biancani e Vitri, co-firmataria dell’interrogazione strumentale e demagogica, lo sanno bene. Nella risposta dell’Assessore Saltamartini si specifica chiaramente che, una volta ultimati i lavori nella sede del complesso San benedetto, ci sarà il trasferimento del Cot. A differenza della sinistra, il nostro modo di fare politica è nel non rinviare, anzi nell’accelerare. Da troppo tempo molte famiglie marchigiane stanno attendendo il Centro per l’Autismo. Un’ennesima promessa mancata della sinistra e, invece, la conferma della buona politica del centrodestra grazie all’Esecutivo guidato dal Presidente Francesco Acquaroli”.

