Baldelli (Fdi): “Aggiudicati i lavori, la galleria della Guinza diventa realtà”

Roma – “Non si torna più indietro: oggi sono stati aggiudicati i lavori per la galleria della Guinza. Un obiettivo che sembrava irraggiungibile solo fino a 3 anni fa, ossia fino all’elezione del presidente Acquaroli e dell’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli. Fino ad allora solo parole al vento con un centrosinistra che vedeva la luce in fondo al tunnel ad ogni appuntamento elettorale. Ma quella luce, per 40 anni, è rimasta un miraggio di qualche politico e una beffa per tutti i marchigiani. Oggi, lontani da competizioni elettorali e trainati dal coraggio e dalla determinazione della giunta regionale, l’impossibile è diventato realtà, grazie a una filiera istituzionale che si è completata il 25 settembre 2022 con l’elezione a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni e di una forte squadra di parlamentari marchigiani. Una filiera che ha fatto sentire subito il proprio peso quando, il 27 dicembre 2022, il Cipess, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, ha portato a 150 milioni di euro il finanziamento per l’adeguamento della Galleria e il suo inserimento nella viabilità regionale fino a Mercatello sul Metauro.

Un grazie ad Anas e al vice ministro del Mit Galeazzo Bignami che il 3 gennaio di quest’anno era insieme a noi, di fronte alla galleria incompiuta, con la promessa di far partire i lavori. Nelle Marche, le promesse sono tornate ad essere una cosa seria”. Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

