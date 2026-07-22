“Balla Lucrezia”, a Cartoceto si balla in piazza

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Cartoceto (PU) – Domenica 26 luglio e domenica 2 agosto, alle ore 20.30, Piazza Papa Giovanni Paolo II ospiterà “Balla Lucrezia”, la nuova iniziativa promossa dal Comune di Cartoceto in collaborazione con la Pro Loco Cartoceto. Il primo appuntamento sarà dedicato ai ritmi latino-americani. La Serata Latina si aprirà con l’esibizione di ASD Dancing Time, diretta dalla maestra e coreografa Valentina Berloni. A seguire, spazio a Leti’n Dance con Federico DJ, tra musica, animazione e la prima esibizione del nuovo saggio degli allievi della scuola. Alle ore 22.00 sarà protagonista Rosalba Barattini, campionessa mondiale e italiana di Latin Style Show.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta della Serata Liscio. Ad aprire l’appuntamento sarà ASD My Dance, seguita dalla musica dal vivo di Alessandra & i Melodika, con un repertorio dedicato al liscio e ai balli da sala. Alle ore 22.00 si esibiranno Graziano Brusciati e Maria Pipoli, pluricampioni del mondo e medaglia d’oro olimpica. In entrambe le serate sarà possibile cenare in piazza dalle ore 19.00: il 26 luglio con Nido di Rondine, il 2 agosto con la Pro Loco Cartoceto.

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«Abbiamo pensato a due appuntamenti diversi, ma uniti dalla stessa idea: rendere la piazza un luogo vivo, accogliente e aperto a tutte le generazioni – sottolinea Martina Mattioli, assessore agli Eventi e alle Manifestazioni –. Non saranno soltanto spettacoli da guardare, ma occasioni per partecipare, ballare, incontrarsi e condividere il piacere di stare insieme, valorizzando anche le scuole e le realtà del territorio».

“Balla Lucrezia” si inserisce in una programmazione estiva che entrerà nel vivo ad agosto. Il 9 agosto tornerà nel centro storico “Stelle d’Argento”, appuntamento che anima il borgo con musica diffusa, proposte enogastronomiche e un itinerario da vivere tra locali e piazze. Il 21 e 22 agosto sarà poi la volta di “Stiamo tra gli Ulivi”, nell’uliveto storico di Cartoceto, tra prodotti del territorio, vini, cocktail, musica e dj set sotto le stelle. A inizio settembre, infine, è prevista una festa di fine estate.

«Vogliamo costruire un calendario capace di attraversare luoghi diversi del Comune e raccontarne l’identità – evidenzia il sindaco Matteo Andreoni –. Da Lucrezia al centro storico, fino all’uliveto che domina il borgo, ogni iniziativa contribuisce a creare socialità e a promuovere Cartoceto, le sue attività e le sue eccellenze. Attraverso gli eventi, infatti, da un lato vogliamo creare momenti di convivialità e partecipazione popolare, dall’altro promuovere il nostro territorio e attrarre visitatori anche dalle altre regioni».

«Siamo lieti di collaborare con il Comune alla realizzazione di Balla Lucrezia – commenta Roberto Mei, presidente della Pro Loco Cartoceto –. Due serate che animeranno la piazza e offriranno un’occasione per vivere il paese, ritrovarsi e condividere momenti di musica e convivialità. Invitiamo tutti a partecipare».