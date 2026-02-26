Bando Crowdfunding 2025: oltre 370mila euro raccolti

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – C’è un’energia che si accende quando idee, passioni e comunità si incontrano. È l’energia di chi non si limita a guardare, ma agisce. È la forza che, con piccoli gesti, trasforma progetti in realtà. Ed è proprio questa energia collettiva che ha animato il Bando Crowdfunding 2025, rendendolo l’edizione più significativa di sempre.

La Fondazione Carifano – promotrice dell’iniziativa – ha saputo interpretare e valorizzare questo desiderio di partecipazione. Con visione e impegno, ha messo al centro del processo il valore sociale, sostenendo una cultura filantropica che va oltre la semplice raccolta fondi, facendo emergere la creatività e la solidarietà dei territori.

Il bando, realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e la piattaforma Rete del Dono, offre alle realtà associative uno strumento concreto per attivare nuove reti di sostenitori. In totale i 24 progetti ammessi al beneficio dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 hanno raccolto fondi per € 370.961, la cifra più alta nelle cinque edizioni del bando, con 1.385 donatori.

La Fondazione Carifano, coerente con la sua missione di sostegno al Terzo Settore e di valorizzazione delle energie civiche, raddoppierà gli importi raccolti dalle associazioni fino all’importo massimo di € 15.000,00 per ciascun progetto per un totale complessivo di € 256.930.

La somma finale generata dall’iniziativa, tra raccolta sulla piattaforma e raddoppio della Fondazione, raggiunge così lo straordinario risultato di € 627.891. I progetti finanziati hanno coinvolto e fatto crescere diverse comunità nei territori di Fano, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Senigallia e Pergola, con una distribuzione significativa delle risorse negli ambiti di intervento della Fondazione.

«Ogni cifra raccolta racconta una storia, un sogno, una comunità. Afferma il Presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – Il risultato record del Bando Crowdfunding 2025 non è solo un dato finanziario: è la conferma che, quando si costruisce fiducia tra associazioni, cittadini e istituzioni, si generano energie straordinarie. La Fondazione Carifano ha messo in campo non soltanto risorse, ma un progetto culturale fondato sulla responsabilità collettiva e sulla capacità di creare legami duraturi. Siamo convinti – continua Gragnola – che il crowdfunding sia molto più di uno strumento finanziario: è un catalizzatore di partecipazione e innovazione sociale. La Fondazione Carifano ha lavorato per affiancare le organizzazioni in un percorso di formazione, crescita e visione strategica, perché ogni progetto possa avere radici solide e prospettive di futuro».

A questo link potete scaricare il video del bando crowdfunding:

https://www.swisstransfer.com/d/6b01c2e3-7f3a-4fd6-8785-649c0637151d