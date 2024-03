Bank Station, come orientarsi nel mondo del credito e degli investimenti

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Cultura del risparmio e consapevolezza finanziaria. Sono i due elementi cardine al centro dell’incontro pubblico “Investimenti e prestiti spiegati bene” in programma domenica 24 marzo alle 15,30 nella Sala della Cultura in via Arco d’Augusto a Fano.

Un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti e alle giovani generazioni, promosso dall’associazione dei giovani soci BCC Fano LAB Giovani Idee.

Pubblicità

L’iniziativa si inserisce nel già nutrito filone della formazione portato avanti con passione e costanza dai giovani soci dell’istituto di credito del territorio e ha l’obiettivo di fornire strumenti utili per approfondire e comprendere al meglio meccanismi bancari e finanziari che sono alla base del funzionamento e dello sviluppo della società.

«Nella società odierna l’educazione finanziaria non è solo un’opportunità, ma una vera necessità – commenta Alessia Giacinti, presidente LAB Giovani Idee – perché gli studenti, i ragazzi, le giovani generazioni hanno sempre più il bisogno di strumenti per conoscere le basi dell’economia bancaria e potersi orientare, in maniera consapevole, fra scelte finanziarie. A tutto ciò si aggiungono le nuove tecnologie – dalla gestione web dei portafogli alle forme di pagamento digitali – per le quali la corretta formazione è fondamentale. In questo senso il ruolo del Credito Cooperativo trova ancor più senso nella formazione e nell’educazione dei propri giovani soci e clienti, perché educare e formare significa investire sulle nuove generazioni».

Relatori dell’evento del 24 marzo gli esperti di Bank Station, azienda specializzata in educazione finanziaria e nata appena 5 anni fa dall’entusiasmo di un gruppo di giovani professionisti del settore dell’investment banking e della consulenza aziendale che hanno abbandonato le loro carriere per dedicarsi interamente al progetto comune: con approccio diretto e semplice il team crea contenuti educativi in formato video, scritto, podcast ed iniziative dal vivo. A questo si aggiunge una forte presenza sui social media alimentata da una community che supera i 200.000 contatti quotidiani.

L’evento di domenica 24 marzo è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni contattare via Whatsapp il numero 376 0019146. Per le iscrizioni https://forms.gle/taimvB73PZpvhuaL7