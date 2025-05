BCC Fano, cambio al vertice: Claudio Benvenuti eletto Presidente

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Claudio Benvenuti è il nuovo Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano. La sua nomina è arrivata nella serata di lunedì al termine della prima riunione del nuovo CdA risultato eletto all’unanimità, per il triennio 2025-2027, domenica 4 maggio nel corso dell’Assemblea Generale ordinaria dei Soci. Confermato alla vicepresidenza Luciano Radici, altro componente della lista che si è presentata per il rinnovo e con la quale sono risultati eletti anche Paolo Antognoni, Michele Brocchini, Eleonora Giovanelli, Giacomo Magnanelli, Manola Micci, Francesco Pedini e la new entry, insieme a Benvenuti (in precedenza membro del Collegio sindacale), Gaia Galassi, dirigente regionale, docente all’Università di Urbino ed esperta in materia di sostenibilità e tematiche ESG.

Benvenuti, 63 anni, originario di Lucrezia di Cartoceto dove svolge da anni l’attività di Commercialista, succede allo storico Presidente Romualdo Rondina che, per motivi personali ha lasciato la carica dopo quasi 32 anni di intensa guida del CdA. Da parte di tutta l’assemblea e dei vertici di BCC Fano, Vicepresidente Luciano Radici e Direttore Generale Giacomo Falcioni in testa, è giunto un profondo ringraziamento per il grande e appassionato lavoro che Rondina ha svolto negli ultimi trent’anni in favore della banca, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e al consolidamento fra i principali player bancari della Regione Marche.

L’assemblea, nonostante la concomitanza con la Collemar-athon e le necessarie chiusure di strade e variazioni della viabilità cittadina, ha registrato un alto numero di partecipanti (oltre 300), indice di un istituto di credito assai radicato in un territorio ampio che comprende Fano, Senigallia e l’immediato entroterra. I lavori, introdotti dal benvenuto del Presidente della Fondazione Teatro Stefano Mirisola e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dall’assessore alla cultura Lucia Tarsi e dall’assessore al bilancio Alberto Santorelli, sono proseguiti spediti seguendo l’ordine del giorno comunicato ai quasi 10mila soci della banca che, con 34mila clienti, si conferma solida realtà bancaria marchigiana al servizio di credito e sviluppo economico e sociale.

I soci sono stati chiamati ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 già approvato dal CdA e il Direttore generale Giacomo Falcioni ha avuto l’occasione di approfondire gli ottimi risultati conseguiti che certificano l’ottima salute dell’istituto di credito fanese. In particolare il bilancio 2024 si è chiuso con un utile a 11 milioni e mezzo (+8,2% sul 2023), una raccolta totale superiore al miliardo e 400 milioni e impieghi verso la clientela in linea con il 2023 nonostante la difficile congiuntura internazionale. I principali indicatori hanno evidenziato un patrimonio netto di 124,9 milioni e un CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, parametro di solidità di una banca secondo i parametri BCE) a 35,7%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto al valore dell’anno precedente. La raccolta totale, fra diretta e indiretta, ha raggiunto quota 1 miliardo e 434,4 milioni (+4,4% rispetto all’anno precedente), mentre gli impieghi verso la clientela hanno totalizzato 519,6 milioni, in lieve calo (-1,6% sul 2023) per effetto di rimborsi e della riduzione del credito deteriorato (il rapporto credito deteriorato netto su impieghi si è dimezzato, passando dall’1,2% del 2023 allo 0,6% del 2024), ma con ben 103 milioni di nuovi crediti erogati nell’anno, di cui oltre il 96% destinato al territorio di competenza. «L’utile di 11,5 milioni di euro – ha spiegato Falcioni – è stato sostenuto, oltre che dall’incremento del margine di interesse e del margine da servizi, anche da poste straordinarie rivenienti dalla gestione del portafoglio crediti e titoli. Opportuno sottolineare che, in quanto Credito Cooperativo, gli utili vanno a incrementare il patrimonio e sono fondamentali per erogare crediti al servizio dello sviluppo del territorio. Il bilancio 2024 fotografa comunque un anno non facile per via del contesto internazionale: la crisi in est Europa, le tensioni in Medio Oriente, il rallentamento dell’economia tedesca e le incertezze prospettiche legate agli annunci, già alla fine dello scorso anno, dei dazi USA, con il timore di un impatto sull’export e sull’inflazione, hanno avuto ripercussioni sull’andamento economico europeo e nazionale. Tuttavia – ha proseguito il Direttore generale – il tessuto economico locale ha mostrato una sostanziale tenuta e devo riconoscere che il rapporto con il Gruppo ICCREA e l’eccellente squadra di professionisti – 146 dipendenti – che opera in BCC Fano contribuiscono all’affidabilità del nostro istituto che, da 114 anni, prosegue l’originaria missione di sostenere sviluppo e benessere del territorio di riferimento».

Nel corso dell’Assemblea di domenica i soci BCC Fano sono anche stati chiamati all’elezione del nuovo Collegio sindacale che risulta così composto: Luciano Mattioli (Presidente), sindaci effettivi Daniela Dellacecca ed Elena Panfili, sindaci supplenti Elisa Catozzi, Riccardo Mei.

L’assemblea dei soci è stata anche l’occasione per il Direttore generale per illustrare le numerose attività che la banca dedica alla comunità e che rientrano tra quelli che sono i valori fondanti del Credito Cooperativo. In particolare nel 2024 BCC Fano ha alimentato una serie di interventi (erogazioni liberali, sponsorizzazioni, pubblicazioni e mutualità) per una cifra che sfiora il milione di euro, volti a creare valore per il benessere socio-economico locale. Si tratta di sostegno e attenzione a realtà sportive, associative e di terzo settore e sponsorizzazioni a grandi eventi, manifestazioni e iniziative ludiche e culturali. Tra i principali interventi ricordati spicca il decisivo contributo erogato alla Croce Rossa fanese per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso dotato degli equipaggiamenti più moderni e funzionali; la nuova fase del progetto di cardioprotezione “We love You” che, dopo l’installazione di 18 defibrillatori DAE all’esterno delle filiali della banca dislocate tra Fano e Senigallia, è proseguito con incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza per illustrare il corretto utilizzo di questi dispositivi salvavita. Né sono mancate iniziative su tematiche economiche e, fra queste, ha riscosso grande interesse il convegno dedicato all’euro digitale. Confermato l’impegno per appuntamenti consolidati come la consegna delle Borse di studio (23 maggio al Teatro della Fortuna); Banca&Famiglia con la consegna dei bonus bebè ai nuovi nati (6 settembre) e la Festa del Socio (13 settembre).

L’assemblea dei soci del 4 maggio ha visto anche la consegna di un riconoscimento ai soci entrati negli anni 1982-83, in particolare Bruno Ciacci, Marziano Del Pivo, Benito Serfilippi, Ulvido Sorcinelli, Bruno Tonucci.