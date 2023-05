Bella d’Italia Nevi: corona e secondo posto volano nelle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Bella d’Italia delle Nevi 2023 è Anna Maria Napolillo sedicenne pesarese iscritta al Liceo Classico Mamiani. È stata eletta mercoledì 10 maggio nello splendido Resort Petrasia di Villammare, nel Golfo di Policastro accompagnata dall’agente regionale Francesca Cecchini agenzia Pinkeventi Fano insieme alle 12 finaliste Marche e Romagna. Anna Maria Napolillo è stata proclamata Bella d’Italia delle Nevi 2023 da una Giuria di esperti, fra cui il patron Alfonso Cariello, nel tripudio di ben oltre 50 stupende ragazze provenienti da varie regioni d’Italia e di numerosi genitori e spettatori, che hanno applaudito e augurato alla vincitrice del concorso, bellissima non solo nell’aspetto fisico ma anche per le doti interiori e per i pensieri soavi di cui si nutre l’anima, l’inizio di una vita piena di fortuna e d’immensa felicità.

Standing ovation il suo passaggio giuria per la proprietà linguistica e di contenuti della giovanissima Anna Maria che riceve la corona nazionale dalla uscente Giada Carfora proveniente dalla Toscana. Breve e intenso il percorso di Anna Maria che vince la tappa di selezione regionale a dicembre al Bon Bon al Lido di Fano premiata dal presidente di giuria Pier Paolo Storoni per poi accedere alla Finale regionale svoltasi a fine marzo al locale Mediterraneo di Fano che le ha fatto conquistare il pass per la finale nazionale Per la Regione Marche anche il secondo posto con Ragazza Prima Pagina un ambito titolo nazionale assegnato a Lucrezia Pierucci 17enne di Fossombrone nonché La Bella d’Italia delle Nevi 2023 titolo regionale.

Il Tour estivo è ai nastri di partenza e sono in corso le iscrizioni per tutte le ragazze dai 14 ai 28 anni che vogliono vivere questa straordinaria esperienza.