Bilò (Lega): “Polizia Stradale, 20 nuovi agenti per le Marche”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Un’ottima notizia per la sicurezza nelle Marche: 20 nuovi agenti della Polizia di Stato in forze lungo l’Autostrada A14 nella tratta da Cattolica a San Benedetto del Tronto. Ringrazio il Capo della Polizia, il Prefetto Dott. Vittorio Pisani per aver ascoltato le istanze del territorio”.

Lo riferisce il consigliere regionale vicecapogruppo della Lega Mirko Bilò, già vicedirigente Digos, a margine della visita al Compartimento della Polizia Stradale per le Marche di Ancona nel corso della quale ha incontrato la Comandante del Reparto dott.ssa Maria Primiceri. I nuovi agenti vanno a rimpinguare gli organici della Polizia Autostradale di Fano e Porto San Giorgio per consentire la miglior gestione di un settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità anche attraverso la prevenzione degli incidenti stradali, garantendo la sicurezza della circolazione ed il soccorso agli automobilisti in difficoltà.

Pubblicità