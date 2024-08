Birra d’Augusto, tanto pubblico alla festa dell’estate nel centro storico di Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – ‘Birra d’Augusto’ chiude la 14esima edizione confermando l’apprezzamento del pubblico e il successo di un evento improntato alla qualità e alla varietà della proposta. Circa 10.000 le presenze stimate in 5 giorni di festa organizzati ad ingresso gratuito nel centro storico di Fano dall’Associazione Fortuna Dea ETS con la collaborazione di Confesercenti, Comune di Fano e Regione Marche e la partecipazione di Proloco Fanum Fortunae e Associazione Le Donne della Birra. Ottimi numeri anche per le attività coinvolte: 12 i birrifici -dei quali 7 provenienti dalla regione Marche- 9 food truck con specialità locali e nazionali e 10 le band musicali che hanno proposto ogni giorno esibizioni musicali esclusivamente dal vivo. Molto apprezzate le novità 2024: i prodotti cosmetici al sentore di birra targati ‘Birra d’Augusto’ e i contest dedicati alla birra casalinga e al gelato.

Ben dieci sono stati gli homebrewers che hanno dato vita a ‘Domus Birrae’ il primo contest dedicato alla birra prodotta in casa, che si è rivelato un interessante scambio culturale fra produttori e tecnici della giuria e che certamente, visto il successo, sarà ripetuto anche il prossimo anno. Dieci birre tutte differenti che hanno evidenziato la passione per il prodotto e la volontà dei partecipanti di sperimentare nuove combinazioni di sapori. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alessandro Manes di Osimo con una birra di tipo ‘dark mild’, scura e dal basso volume alcolico, generalmente non molto amara.

“L’apprezzamento ricevuto dal pubblico e la soddisfazione degli standisti è per un’associazione giovane e volenterosa come la nostra il risultato più importante – afferma Alessandro Bendia, presidente Fortuna Dea – siamo orgogliosi di aver rappresentato il territorio e le sue tipicità, mantenendo i nostri caratteri distintivi. Vedere i tantissimi fusti di birra vuoti alla fine di ogni serata, ci ha riempito di soddisfazione perché significa che siamo riusciti a dare ai birrifici artigianali l’occasione di vendere i propri prodotti e farsi conoscere. Desidero quindi ringraziare tutte le parti intervenute e gli sponsor, Bcc Fano, Nopanick scaffalature, Dabtec, Bacedo creations, fvs falegnameria, Aset che hanno contribuito anche fattivamente a questo successo”. Successo confermato anche dal primo contest dedicato al gelato alla birra dove ad aggiudicarsi la vittoria è stata la Gelateria Pasticceria Pino Bar, premiata dal direttore Confesercenti di Fano Matteo Radicchi: “Un’idea molto apprezzata che ha saputo unire due ‘must’ dell’estate, birra e gelato, in una proposta insolita e accattivante – commenta Radicchi – e che ci ha permesso di coinvolgere e dare visibilità ai pubblici esercizi fanesi nell’ottica di lavorare in sinergia tra categorie e ottimizzare la valenza promozionale degli eventi. Valorizzare tutta la filiera, prodotti, produttori e attività commerciali, resta il nostro obbiettivo principale e crediamo che ‘Birra d’Augusto’ anche quest’anno sia riuscita a raggiungerlo”.

Tanto pubblico anche nell’angolo ‘Beerelax’ dedicato alla cura del corpo e al benessere psicofisico dove in molti hanno voluto provare l’inedito massaggio al profumo di birra. Apprezzati, oltre alla crema corpo, anche gli altri prodotti cosmetici targati ‘Birra d’Augusto’: il profumo e lo spray lenitivo doposole. Partecipato, infine, anche il momento di approfondimento organizzato dall’Associazione Le Donne della Birra durante il quale è stata offerta al pubblico una degustazione gratuita a cura dei birrifici Collesi, Sothis, BastianBirraio e Beerbante e si è parlato dell’utilizzo alternativo delle materie prime e del loro prezioso impiego in altri settori come, appunto, la cosmetica.