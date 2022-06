Bocce, domenica a San Cristoforo c’è il 1° trofeo Lisippo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dopo la manifestazione nazionale Under 18 andata in scena a maggio e in attesa di quelle regionali, di cui una riservata ai diversamente abili, in programma a luglio, la bocciofila San Cristoforo torna protagonista con il 1° trofeo Lisippo, gara nazionale a coppia (con il patrocinio del Comune di Fano) in calendario per domenica 19 giugno. 150 le formazioni ai nastri di partenza provenienti da Marche, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna in rappresentanza di 9 provincie e 45 società. Si parte alle 9 del mattino con i gironi eliminatori (6 di cat. A, 7 di cat. B e 7 di cat. C) previsti in varie bocciofile della provincia, per proseguire poi alle 14.30 nell’impianto di Via Castelfidardo dove si ritroveranno 16 formazioni che si contenderanno il titolo, sotto la guida del direttore Luigi Emiliani del comitato di Macerata. Attesi alla cerimonia di premiazione, prevista per le 18 circa, oltre al presidente dell’Asd Bocciofila Paolo Marchionni, il presidente Fib Marche Corrado Tecchi, il delegato provinciale Gianluca Simoncini, il sindaco Massimo Seri e gli assessori Barbara Brunori e Dimitri Tinti.

