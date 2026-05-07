Boccia su strada, il Campionato Italiano arriva a Terre Roveresche e Monte Porzio

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Terre Roveresche (PU) – È iniziato il conto alla rovescia per il Campionato Italiano a coppie di boccia su strada, o boccia alla lunga, che si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio a Terre Roveresche e a Monte Porzio. La kermesse, promossa dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e riconosciuta dal Coni, è organizzata dall’Asd Sangiorgese di Terre Roveresche con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, della Provincia e dei Comuni di Terre Roveresche e Monte Porzio.

Alla presentazione dell’evento, tenutosi oggi pomeriggio nel municipio di San Giorgio di Pesaro hanno partecipato il vicepresidente della Sangiorgese Lorenzo Manieri e la referente del sodalizio per la boccia su strada Sara Barattini, che è anche una eccellente interprete della disciplina, tanto da aver conquistato il titolo italiano femminile 2025 in coppia con Laura Savelli. Accanto a loro il sindaco di Terre Antonio Sebastianelli, il primo cittadino di Monte Porzio Marco Moscatelli e l’assessore regionale Francesco Baldelli, che si è congratulato con gli organizzatori e ha rimarcato l’importanza di coltivare gli sport della tradizione.

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“Ringrazio l’Asd Sangiorgese e tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione – ha detto Sebastianelli -. Questo gioco storico rappresenta una radice della nostra cultura locale e mantenerlo vivo è molto importante”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Moscatelli: “Ospitare il Campionato Italiano sulle nostre strade è motivo di orgoglio. Sono certo che saranno in tanti gli spettatori che vorranno assistere ai lanci”.

Gli atleti in gara, provenienti da tutte le regioni dello Stivale in cui si pratica tale sport, in prevalenza Emila Romagna, Umbria e Marche, saranno oltre 260. Venticinque le coppie della categoria “testa di serie”, 50 quelle “non testa di serie”, 20 le “over”, 2 le “under 18”, 14 le “under 14”, 10 le coppie “pulcini” e 12 quelle femminili.

“La cerimonia d’apertura di svolgerà sabato mattina alle 11,30 al municipio di San Giorgio – ha spiegato Barattini -, mentre le gare inizieranno alle 13 con i turni di qualificazione lungo la Strada Provinciale 102 Monte Porzio e sulla Strada Vencareto a Spicello di Terre Roveresche. Approderanno alla fase finale di domenica, in programma dalle 8,30 sulla Sp 102, le prime 8 formazioni ‘testa di serie’, le prime 14 ‘non testa di serie’ e le prime 6 ‘over’. Tutte le altre categorie, compresa quella femminile, invece, disputeranno direttamente le gare di finale del secondo giorno. Alle 13, a Spicello, le premiazioni”.