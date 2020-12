Boom di visite al sito de “Il Natale che non ti aspetti”

Pesaro e Urbino – Il Natale che non ti aspetti_Digital Edition incassa il suo primo grande risultato: sono 30 mila le visite al sito dell’evento natalizio più famoso del centro Italia.

Online da pochi giorni, il sito accoglie diverse sezioni legate agli eventi digital in programma fino all’Epifania. Non solo da tutta Italia ma l’interesse arriva dal mondo intero: Svizzera, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia fino agli Emirati arabi. A fare registrare il boom di visite sono stati: l’evento di apertura Rosso Speranza che illumina di rosso tutta la Provincia di Pesaro e Urbino, la diretta di Babbo Natale ma soprattutto Botteghe, con il quale si promuove tutta la rete di aziende locali di artigianato artistico e di enogastronomia della provincia di Pesaro e Urbino.

“Le proloco in questo momento di festa – fa sapere il presidente provinciale, Damiano Bartocetti – stanno lavorando full time per rispondere alle tante richieste. Il telefono squilla di continuo per conoscere i dettagli dell’e-commerce che abbiamo lanciato per sostenere l’economia locale ma sono tanti i visitatori affezionati che ci chiedono notizie sugli eventi online. C’è sempre un volontario formato e informato che risponde con competenza. Questo risultato, al di sopra delle aspettative, è possibile soltanto grazie ai volontari delle proloco che stanno facendo un lavoro impagabile. Con questa edizione – continua Damiano Bartocetti – vogliamo regalare un momento straordinario fra leggenda e tradizione. Nonostante non ci siano gli eventi, i visitatori virtuali sono affascinati dalla straordinaria bellezza del nostro territorio e desiderano vivere un’esperienza unica, leggera e sicura per condividere la gioia del periodo più scintillante dell’anno riportando al centro la persona e i valori che animano il Natale: donare e condividere”.

“Il Natale che non ti aspetti”, uno dei più grandi eventi sul Natale del centro Italia, capace di riempire di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro e Urbino durante le festività, lancia la Digital Edition. Con inizio l’8 dicembre e fino all’Epifania, arriva una versione completamente digitalizzata che gli amanti del Natale possono seguire e interagire attraverso la pagina Facebook de “Il Natale che non ti aspetti”.

“Ringrazio la Regione Marche, il presidente Francesco Acquaroli, l’assessore Francesco Baldelli e il consigliere regionale Luca Serfilippi per l’ampio sostegno al progetto” conclude il Presidente Damiano Bartocetti. L’evento, coordinato dalle Proloco di Pesaro e Urbino, promosso in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e in collaborazione con la Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. A causa dell’emergenza sanitaria, si svolge un’edizione del tutto speciale e a portata di click: uno spazio online dove tutti possono vivere la magia del Natale, condividere la gioia e celebrare la tradizione del periodo dell’anno più scintillante e luminoso.