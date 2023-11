“Boom: tra cibo e arte il future”. A Fermignano la seconda edizione

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – A Fermignano, nelle Marche, torna Boom. Anche quest’anno verrà decretato il miglior panettone dell’anno da una doppia giuria di fama nazionale composta da: Mauro Uliassi, Mattia Casabianca – Pastry Chef di Mauro Uliassi e il suo secondo Alessandro Brigatti, Giovanni Gaggia – Artista, Marcella Russo – Manager Culturale, Massimiliano Tonelli – Direttore di Artribune, Manfredi Maretti –Editore, Giulia Marchi – Artista.

Il panettone è un affare molto serio a Fermignano!

E’ stata lanciata per la seconda volta la call rivolta agli studenti dell’ISIA(Istituto Superiore Industrie Artistiche), Istituzione di alta cultura pubblica dedicata al disegno industriale, con sede nella vicina Urbino. Creativi e designer chiamati a realizzare il packaging ufficiale del vincitore, ispirandosi all’artista: Giulia Marchi. Un doppio concorso che traccia la linea di BOOM, tra cibo e arte sta il futuro: la filosofia del progetto si basa sul grande successo editoriale Mauro Uliassi Meet/Incontra Giovanni Gaggia. “Un libro raro, che parla la lingua alla gente comune. Ventun ricette tristellate che incontrano altrettante opere d’artista, commentate e raccontate da critici gastronomici e d’arte contemporanea”. Quest’anno andranno in produzione il panettone di “Fatto Ha Mano” realizzato da Nicola Capodagli e il packaging di Clelia Maria Perego basato sulla poetica dell’artista Giovanni Gaggia. Invece I migliori elaborati di questa edizione andranno in produzione nel 2024, in occasione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura.

Il contest fortemente voluto dal Comune di Fermignano è aperto a tutti i pasticceri, fornai, gelatieri, cioccolatieri e cake designers della provincia di Pesaro e Urbino e la partecipazione è totalmente gratuita. Il contest apre le festività natalizie, in un connubio unico, fatto di arte e cibo. Il vincitore potrà vantare un packaging di altissimo livello, frutto del lavoro dei creativi dell’ISIA di Urbino (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) ispirati dalla poetica dell’artista Giulia Marchi.

Per partecipare scrivere a: boomilfuturo@gmail.com. Basterà compilare il modulo di adesione e inviarlo entro e non oltre il 14 dicembre 2023.

L’intento è quello di creare un momento di confronto e condivisione tra i professionisti del settore, promuovendo l’eccellenza della pasticceria italiana e le sue grandi tradizioni.

“Anche quest’anno continua la collaborazione con l’ISIA U, la Scuola del Libro di Urbino e l’Istituto Comprensivo Donato Bramante di Fermignano. Oggi lanciamo la seconda edizione del concorso di idee per il packaging del panettone e la gara del miglior panettone del Montefeltro. Il titolo dell’evento racchiude in se tanti significati, un connubio importante tra arte, cucina e il futuro – prosegue Monica Scaramucci, assessora agli eventi del Comune di Fermignano -. ARTE: con il coinvolgimento di giovani talentuosi che ispireranno il loro lavoro all’artista Giulia Marchi. CUCINA: coinvolte le pasticcerie del nostro territorio l’iniziativa può divenire un volano per le stesse, grazie alla presenza di una giura che vede coinvolte persone di indiscutibile fama nel campo dell’arte e dell’enogastronomia. FUTURO: per noi questo evento rappresenta un attivatore per Fermignano e un’opportunità per tutti i soggetti coinvolti. Compito di una amministrazione è avere una visione e valorizzazione le proprie eccellenze”.

L’immagine che accompagna l’evento è l’evoluzione di quella ideata dal duo artistico Gaggia -Dubbini, opera inedita realizzata appositamente per BOOM. Un’esplosione nell’area dell’ex Montedison: la raffineria di zolfo di Bellisio Solfare di Pergola fortemente colpita dall’alluvione dello scorso anno.

Dai primi di dicembre sarà disponibile presso il punto vendita Fatto ha Mano, di Fossombrone (PU), la shopper realizzata dalla vincitrice della scorsa edizione, Clelia Maria Perego e pensata per confezionare in modo speciale il panettone di Nicola Capodagli. www.fattohamano.com