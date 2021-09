Calcio Csi, 22 squadre ai tornei precampionato in attesa della nuova stagione

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dodici squadre al torneo di calcio a 5, 10 a quello di calcio a 8, per un totale di circa 200 giocatori coinvolti. Sono questi i numeri delle due manifestazioni in corso presso gli impianti sportivi di Tre Ponti, organizzate dal Csi Fano (comitato provinciale Pesaro-Urbino) in quella che è ormai diventata il luogo principale dell’ente per quel che riguarda il settore Calcio. Iniziati rispettivamente il 6 e 15 settembre, i tornei di calcio a 8 e calcio a 5 fungono da precampionato in attesa del fischio d’inizio della nuova stagione che, come detto, si disputerà nei bellissimi campi in erba sintetica di Tre Ponti (oltre che a Cuccurano e Gimarra) con inizio 11 ottobre (calcio a 8) e 18 ottobre (calcio a 5).

Ancora in corso i gironi eliminatori per quanto riguarda il futsal mentre venerdì 24 settembre è terminata la prima fase del calcio a 8 che ha visto primeggiare nei rispettivi gironi Paintball Candelara e Da Enry#si mangia che ora se la dovranno vedere rispettivamente contro Fc Dacia e Fortitudo. Gli altri due quarti di finale vedono di fronte Real Marche-Fano Due e Kilometro 25-Futura 98. In vetta alla classifica marcatori c’è Oleg Belan del Paintball Candelara con 10 reti seguito a 9 da Umberto Purcaro del Futura 98 e a 8 da Matteo Ceramicoli (Da Enry#si mangia) e Giacomo Alessandrini (Kilometro 25).

Le finalissime sono previste per mercoledì 6 e domenica 17 ottobre mentre per il 32° campionato di calcio a 8 (25° trofeo Prodi Sport, 15° memorial Vittorio Del Curto) e il 28° campionato provinciale di calcio a 5 maschile sono già 32 le squadre totali iscritte.