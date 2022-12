Calcio Csi: nel calcio a 8 domina “Da Enry”. Futsal nel segno dell’equilibrio

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sembra non avere rivali che possano contrastarla Da Enry #simangia Calcinelli che domina il 33° campionato provinciale Csi di Calcio a 8, abbinato al 26° trofeo Prodi Sport e al 16° memorial Vittorio Del Curto (sponsor Bon Bon, Bcc Fano, Idronova, Avis Fano, Schnell).

La formazione nero verde, infatti, è riuscita nell’impresa di centrare un filotto di 10 vittorie consecutive tenendo a distanza di sicurezza le rivali, che nello specifico sono Paintball Candelara (24), Athletico Bellocchi (20), Real Marche, Km25 ed Enoteca Biagioli (19), quest’ultima detentrice del titolo. Decisamente più equilibrati, almeno fino a questo momento, i tre campionati di calcio a 5 che si stanno svolgendo sempre sotto l’egida del comitato pesarese del Centro Sportivo Italiano.

Sui campi di Tre Ponti (che è anche uno dei centri sportivi che ospita le sfide del calcio a 8), sono 11 le squadre a contendersi il 27° campionato provinciale – 12 campionato Jack&Daniel. Anche qui troviamo una squadra a punteggio pieno (Bruscia Impianti) dopo 7 giornate, ma il margine sulla seconda (Eclisse Trattoria La Quinta) è solo di due punti.

Alla 14esima Sporting League invece, in corso presso i campi dell’Alma Juventus di patron Giampiero Patrignani, sempre a Fano, ci sono ben 4 quattro squadre racchiuse in due punti, con Agriturismo il Giardino al comando (11) e Lokomotiv Sant’Orso, Acli Don Bosco e GLS ad inseguire a -1, con Lokomotiv Sant’Orso che però ha disputato una partita in meno e già in settimana potrebbe effettuare il sorpasso.

Testa a testa anche a Tavernelle dove in corso c’è il terzo campionato di futsal provinciale, organizzato anche quest’anno dalla locale Asd Special One. Anche in questo caso a comandare c’è una squadra che non ha mai fatto passi falsi, Sportland&Ip Fenile, che guarda tutti dall’alto al basso con 18 punti in 6 partite. Anche qui però, non si può parlare di fuga, in quanto dietro a Denis Carletti e compagni ci sono Sacchezza Boyz e Corazza Potemkin UniAir che di punti ne hanno 15.

Tutti i 4 campionati, daranno diritto alle squadre vincitrici di giocarsi il titolo regionale e, successivamente, quello nazionale. Nel caso del c5, come l’anno scorso, servirà uno spareggio fra le migliori dei tre campionati.

Per restare aggiornati: www.csifano.it o 347.01.25.178.