Calciomercato L’Originale parte oggi da Fano

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Fano (PU) – Prende il via oggi, lunedì 13 luglio, la settimana fanese di Calciomercato L’Originale, la trasmissione di Sky Sport condotta da Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio e Fayna, che per il quarto anno consecutivo torna nella città della Fortuna. Fino a venerdì 17 luglio il programma sarà trasmesso ogni sera, a partire dalle ore 23, dalla suggestiva cornice dell’ex Chiesa di San Francesco, trasformando ancora una volta Fano e il suo territorio in una grande vetrina nazionale capace di unire sport, turismo, storia, cultura ed enogastronomia. La prima puntata vedrà la partecipazione di Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Nando Orsi e Federico Zancan.

Particolarmente ricco sarà il programma delle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, durante le quali i protagonisti della trasmissione si sposteranno anche nell’entroterra per raccontare alcune delle più importanti peculiarità delle Marche.

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Martedì la giornata sarà dedicata al territorio del Comune di Colli al Metauro. La delegazione di Sky Sport farà inizialmente tappa a Montemaggiore al Metauro, dove verrà approfondita la storia del passaggio di Winston Churchill durante la Seconda guerra mondiale e il legame del borgo con uno degli episodi più significativi della storia del Novecento. Il percorso proseguirà alla Villa del Balì, luogo simbolo del territorio, per poi concludersi con un momento dedicato ai prodotti tipici e alle eccellenze enogastronomiche di Serrungarina. Un itinerario pensato per mettere in luce le diverse anime di Colli al Metauro, dalla memoria storica alla cultura scientifica, passando per i sapori e le tradizioni locali.

Nella puntata di martedì sera saranno ospiti di Alessandro Bonan Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti, protagonisti di una serata che unirà l’analisi delle principali trattative di mercato al racconto delle bellezze visitate durante la giornata. Mercoledì sarà invece la volta di Cartoceto, dove i protagonisti di Calciomercato L’Originale prenderanno parte a un’esperienza dedicata a uno dei prodotti simbolo del territorio: l’olio extravergine di oliva. La delegazione parteciperà a un corso di degustazione dell’olio, approfondendone caratteristiche, qualità e tecniche di assaggio.

La visita sarà anche l’occasione per conoscere e raccontare il progetto Essentia Marchigiana, iniziativa legata alla valorizzazione dell’identità, delle produzioni e delle eccellenze autentiche delle Marche. Un nuovo capitolo del viaggio televisivo che, accanto al calciomercato, porterà sugli schermi di Sky Sport il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della regione.

Mercoledì sera, all’ex Chiesa di San Francesco, saranno presenti Giuseppe Bergomi, Aldo Serena e Riccardo Gentile, chiamati a commentare le notizie e le trattative più importanti del mercato calcistico nazionale e internazionale.

Con l’avvio della nuova settimana di dirette, Fano si conferma così la tappa più longeva di Calciomercato L’Originale e il punto di partenza di un racconto che si estende all’intero territorio provinciale, portando davanti al pubblico nazionale non soltanto i grandi protagonisti del calcio, ma anche la storia, i paesaggi, le tradizioni e i sapori più autentici delle Marche.