Cambiamento climatico, ad Urbino si parla di consapevolezza sociale e percezione

Urbino – Secondo appuntamento, dopo quello di Civitanova Marche della settimana scorsa, organizzato per far conoscere il nuovo Piano regionale di adattamento al cambiamento climatico. Questa mattina a Urbino, nell’Aula Amaranto di Palazzo Battiferri, sede dell’Università, si è svolto un incontro dedicato alla “Consapevolezza sociale e percezione del fenomeno”.

“La Regione Marche – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi, intervenuto per l’occasione – è stata la prima in Italia a dotarsi di un Piano di adattamento climatico, che fa un resoconto di come è cambiato il clima nel nostro territorio nelle ultime tre decadi e fotografa la realtà attuale per poi fare un salto in avanti, prevedendo gli scenari futuri”.

“I cambiamenti climatici – ha continuato Aguzzi – sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo vissuto numerosi fenomeni atmosferici con conseguenze anche catastrofiche. È dunque fondamentale, da un lato, accrescere la consapevolezza rispetto a ciò che sta accadendo sul piano ambientale, e dall’altro avviare una serie di azioni concrete per adattarci ai cambiamenti in atto. Allo stesso tempo, è necessario prevenire le situazioni di pericolo o di emergenza che, purtroppo, possono manifestarsi anche nei nostri territori”.

“Questo Piano – ha concluso Aguzzi – è uno studio molto approfondito e si muove nella direzione appena descritta ed è altresì importante farlo conoscere attraverso questi momenti di confronto, a cui ne seguiranno altri e che rientrano tra l’altro nel progetto europeo ‘MARCHe2Resilience’, di cui la Regione Marche è capofila. Lo scopo di questo progetto è proprio quello di rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici del territorio, promuovendo la collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la società civile, in questo caso con l’Università di Urbino e con gli studenti che ringrazio per il loro impegno e interessamento. A loro è affidato questo importante messaggio che guarda con fiducia al domani”.

L’obiettivo, nello specifico, dell’incontro di Urbino è stato quello di raccogliere i punti di vista degli studenti universitari e delle associazioni di volontariato ai fini dell’aggiornamento del “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima” (PAESC) del Comune di Urbino per la parte di adattamento ai cambiamenti climatici, alla luce del Piano Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico.

All’incontro erano presenti il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che ha portato i saluti dell’amministrazione cittadina, il rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, la presidente di Erdis Marche, Agnese Sacchi. Sono poi state illustrate le azioni per la sostenibilità energetica e la resilienza portate avanti dal Comune di Urbino, dall’Università di Urbino e dall’Erdis.

L’assessore Aguzzi ha presentato il progetto MARCHe2Resilience (M2R), spiegandone le sinergie con il Piano regionale si adattamento al cambiamento climatico.

Molto partecipata è stata la fase di confronto con il pubblico, a cui è seguita la raccolta delle istanze dei partecipanti, curata dal Centro servizi per il volontariato Marche che ha infine provveduto, in quanto soggetto facilitatore, alla redazione e restituzione di una sintesi delle istanze.