Camion travolge cantiere in via Pisacane, grave l’autista

Fano (PU) – Momenti di grande tensione si sono verificati nella tarda mattinata di mercoledì a Fano, lungo via Pisacane, nel tratto che collega la stazione ferroviaria alla rotatoria verso viale Veneto.

Intorno alle 13:30, un camion ha improvvisamente sbandato, probabilmente a causa di un malore accusato dal conducente, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Il mezzo, diretto verso Pesaro, ha invaso la corsia opposta terminando la sua corsa contro un cantiere di ristrutturazione, colpendo anche una gru sulla quale stava lavorando un operaio all’interno del cestello. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il camionista all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.

I vigili del fuoco, giunti con un’autoscala, hanno soccorso l’operaio rimasto sospeso nella gru, riportandolo a terra e affidandolo alle cure mediche. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

