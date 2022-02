Campionato nazionale di ginnastica ritmica, nono posto per l’Aurora Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si è aperta con un nono posto l’ennesima partecipazione dell’Aurora Fano al massimo campionato nazionale di ginnastica ritmica, tornato a disputarsi dopo due anni di pausa forzata causa Covid. Questa edizione 2022 della serie A1, ancora una volta abbinata al “Trofeo San Carlo Veggy Good”, ha visto le giovanissime ginnaste fanesi, prive di un rinforzo straniero, ottenere un complessivo 104.150 commettendo qualche errore di troppo. Un punteggio, il loro, che nella 1^ prova di Cuneo le ha collocate, nell’ordine, dietro a Raffaello Motto Viareggio (115.950), Ginnastica Fabriano (114.450), San Giorgio 79 Desio (113.950), Udinese (108.700), Iris Giovinazzo (108.150), Olimpia Senago (108.000), Auxilium Genova (105.150) ed Armonia d’Abruzzo Chieti (104.250) e davanti a Polisportiva Varese (102.700), Forza e Coraggio Milano (101.750) e Moderna Legnano (96.800). Sulla pedana piemontese ed in diretta televisiva su La7 la 2005 Giulia Dellafelice ha riportato un 27.100 al cerchio ed un 28.000 al nastro, mentre la 2006 Elisa Badioli si è aggiudicata un 24.600 alla palla e la sua coetanea Nicole Tammaro un 24.450 alle clavette. Per la squadra dell’Aurora Fano, completata dalla 2007 Aurora Sabatini, dalla 2005 Giulia Sanchioni e dalla 2004 Camilla De Luca, le prossime tappe della regular season saranno poi il 5 e 6 marzo a Bari ed il 26 e 27 dello stesso mese a Napoli. Dopodiché, qualora le ragazze allenate da Nani Londaridze, Laura Zacchilli, Margherita Bertozzi ed Ottavia Proverbio si dovessero classificare tra le prime sei, per le fanesi scatterebbe la qualificazione alla Final Six del 30 aprile e 1 maggio a Torino. Da evitare invece le ultime tre posizioni, che determineranno altrettante retrocessioni in A2.

