Campus Pesaro, la Provincia apre tavolo permanente con studenti e presidi

Pesaro – La Provincia ha aperto un tavolo di confronto permanente sulle questioni del Campus di Pesaro con la Rete degli Studenti Medi delle Marche. È quanto è emerso dal vertice tra il presidente Giuseppe Paolini, il consigliere provinciale Oriano Giovanelli, il dirigente provinciale Mario Primavera, i dirigenti scolastici Luca Maria Antonio Testa, Roberto Lisotti, Cinzia Biagini e Raffaele Balzano e i rappresentanti del sindacato studentesco. Presente anche il dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale Gianni Russo e l’assessora comunale Camilla Murgia.

«Abbiamo creato un gruppo di lavoro con presidi e rappresentanti degli studenti – ha detto il presidente – che si aggiornerà con frequenza per affrontare insieme le varie questioni. Da quelle strutturali alle criticità più stringenti, inclusi i problemi legati alla sicurezza dell’area nelle ore pomeridiane e serali. Gli studenti ci segnaleranno le loro necessità, così come i presidi e le scuole saranno messe in rete. Da parte nostra c’è la massima disponibilità e consideriamo il Campus una priorità. E’ più complesso intervenire su questo complesso rispetto ad altri, perché è vincolato dalla Soprintendenza e dobbiamo percorrere altre soluzioni», ha osservato Paolini.

Una delle quali è prospettata dal dirigente Primavera: «Per una ristrutturazione profonda contiamo di intercettare fondi importanti dalle nuove opportunità del Conto termico 3.0 per le scuole superiori». C’è poi il rinnovo del contratto di Global Service, in scadenza alla fine dell’anno per la manutenzione degli edifici scolastici, riscaldamento e altre voci, «dove gli interventi per il Campus saranno in cima alla lista». Contestualmente la Provincia vuole risolvere il contenzioso tra ditte sui pannelli solari «che blocca la risoluzione delle infiltrazioni», ha evidenziato Primavera.

Su questo e su altro, compreso il lato urbanistico e quello dell’area esterna – «con il prefetto stiamo ragionando su un tavolo tecnico ad hoc per rafforzare la sicurezza dell’area», hanno detto dalla Provincia – il tavolo si aggiornerà a febbraio. «Supportiamo convintamente il gruppo di lavoro», ha commentato l’assessora comunale Murgia. «I problemi segnalati sono tanti: siamo in contatto con le scuole del Campus e abbiamo portato le nostre richieste. Siamo soddisfatti perché dalla Provincia abbiamo trovato apertura e la volontà di proseguire nel confronto», ha sottolineato Giada Rozzi, in rappresentanza del sindacato studentesco.