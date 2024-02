Carnevale 2024: Fano, Cento e Acireale le località più cercate

0 Condividi Facebook Twitter

Milano – Il Carnevale Made in Italy piace a italiani e stranieri, e si scopre ‘diffuso’. Se città iconiche come Venezia, Viareggio e Ivrea rimangono nell’immaginario collettivo i luoghi del Carnevale per eccellenza, il 2024 segna una riscoperta dei piccoli centri e delle loro altrettanto tradizionali e pittoresche sfilate.

Lo confermano i dati di Airbnb, che evidenziano per quest’anno un incremento di oltre il 75% delle ricerche a livello globale rispetto al 2023 per il periodo di Carnevale, nelle città italiane. Degni di nota quest’anno sono Fano, nelle Marche, che supera di oltre dieci volte le ricerche dell’anno precedente; Cento, in Emilia Romagna, che le quadruplica e Acireale, in Sicilia, che le raddoppia.

Un trend spinto soprattutto dagli italiani. Uniche eccezioni: Venezia con l’85% e Acireale con il 70% di ricerche provenienti dall’estero. L’Italia è capofila anche in termini di notti prenotate in tutte le località, eccezion fatta per Venezia, dove gli italiani costituiscono il terzo Paese di provenienza degli ospiti dopo Stati Uniti e Francia.

Ecco la top 7 delle mete che hanno avuto il maggior aumento percentuale di ricerche nel 2024 per Carnevale:

Fano Cento Ivrea Acireale Viareggio Venezia

Putignano