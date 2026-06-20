“Caro Lucio ti scrivo”, a Marotta l’omaggio a Dalla di Marino Bartoletti

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Mondolfo-Marotta (PU) – La quinta edizione della rassegna letteraria “Come un libro all’aperto”, organizzata dal Comune, con il patrocinio della Regione Marche, propone domenica 21 giugno alle 21.15 una serata spettacolo dedicata a Lucio Dalla.

Marino Bartoletti, giornalista, scrittore, grande narratore di storie e presidente onorario della rassegna, con la partecipazione straordinaria del Duo Idea, presenterà a Marotta, in piazza dell’Unificazione, il libro “Caro Lucio ti scrivo”.

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Un omaggio affettuoso, intenso e pieno di musica a uno degli artisti che hanno segnato la storia della canzone italiana. Marino Bartoletti accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi, aneddoti, parole e canzoni che hanno reso immortale l’universo artistico di Dalla. Ad arricchire la serata saranno le interpretazioni musicali del Duo Idea, per uno spettacolo che intreccia racconto e musica, emozione e memoria.

“Caro Lucio ti scrivo” è il nuovo libro di Bartoletti. Il racconto del suo rapporto con Lucio Dalla attraverso episodi e aneddoti inediti. Un legame forte e lungo decenni caratterizzato dal segno della musica.

Da lunedì 22 la rassegna proseguirà con scrittori e giornalisti del calibro di Stefano Meloccaro, Roberto Mercadini, a cui verrà conferito il Premio Come un libro all’aperto 2026, Daniele Mencarelli ed Enrico Galiano, per chiudere con Piergiorgio Pulixi il 3 luglio e Giulia Baldelli, il 5, nella suggestiva cornice del Molo di Marotta.

Tutti gli appuntamenti alle 21.15 e a ingresso gratuito.

Ulteriori informazioni: comune.modolfo.pu.it e pagine social Come un libro all’aperto.