Carrozze Treno-Bici, Biancani (PD): “Ampliare servizio anche nella linea Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Senigallia”

Pesaro – “Viaggiare in bici in libertà e più comodi, ma solo verso sud”. Non è passata inosservata al consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) la notizia sulla dotazione di alcuni treni regionali di carrozze ‘Tuttobici’. Il servizio, presentato da Trenitalia e Regione Marche, è attivo dallo scorso 27 luglio e offre la possibilità di ospitare in ogni vagone dedicato fino a 64 biciclette. “Peccato – segnala Biancani (Pd), firmatario di un’interrogazione – che al momento gli 8 treni regionali dotati di queste carrozze viaggino solo sulla linea Ancona-Fabriano e Ancona-San Benedetto. Questo significa che tutta la tratta ferroviaria adriatica che attraversa i comuni costieri a Nord di Ancona al momento è esclusa”.

“Nelle Marche – ricorda Biancani – grazie al Contratto di servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione Marche, il trasporto di biciclette sui treni regionali e interregionali è gratuito dalla scorsa legislatura anche grazie a una mozione del 2016 di cui ero primo firmatario. Le nuove carrozze per il trasporto delle bici sono senza dubbio una buona notizia in linea con la crescita costante registrata negli ultimi anni del numero di persone che scelgono di viaggiare sulle due ruote, basti pensare che per questa estate si stimano circa 8 milioni di italiani in vacanza con la bici. Ma se l’obiettivo è quello di sostenere e potenziare il cicloturismo, queste carrozze dovrebbero essere accessibili anche ai numerosi turisti e visitatori che frequentano le località balneari e le zone di Senigallia, Fano, Pesaro e Gabicce Mare. Così come sarebbe un incentivo per i pendolari, lavoratori e studenti, che scelgono ogni giorno il trasporto intermodale, più sostenibile ed economico. Per questo nell’interrogazione si chiede un potenziamento equilibrato di questo servizio a favore di tutti i marchigiani e dei numerosi turisti che si muovono in bicicletta”.

L’interrogazione è stata sottoscritta anche dalla consigliera Micaela Vitri e dai consiglieri del gruppo Pd.