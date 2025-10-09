Cartoceto capitale del Pickleball

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Sabato 11 ottobre il Pala “Omar Sivori” di Lucrezia (PU), ospiterà il Master Regionale del circuito amatoriale TPRA di Pickleball, la nuova disciplina della racchetta che, dopo aver conquistato gli Stati Uniti, sta rapidamente crescendo anche in Italia grazie alla recente affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Il torneo si disputerà interamente nella giornata di sabato, con inizio alle 9.30 del mattino. La giornata sportiva prenderà il via con le finali dei singolari maschili e femminili, proseguirà alle 11.30 con il doppio femminile, alle 14.30 con il doppio maschile, e si concluderà alle 16.30 con il doppio misto, che decreterà gli ultimi vincitori.

L’evento vedrà sfidarsi i migliori otto atleti di ogni categoria della regione Marche: i vincitori accederanno alle finali nazionali in programma a Torino dal 13 al 16 novembre, in occasione delle Finals di Tennis. La manifestazione sarà curata dal coordinatore provinciale Cory Catena, dai Fiduciari Regionali Francesco Saudelli e Anna Quinzi, con la presenza del Consigliere Regionale Vincenzo Padovani e del Presidente FITP Marche Andrea Bolognesi.

“Siamo lieti che la federazione abbia scelto l’impianto di Lucrezia per lo svolgimento di questo importante torneo. Segno evidente del lavoro quotidiano e della costante attenzione che vengono messi nella cura di questi campi da giuoco”. Ha affermato Cory Catena, coordinatore provinciale FITP.

«E’ un’opportunità rilevante per aprire le porte ad una disciplina in forte crescita che anche nel nostro territorio sta avendo un seguito notevole ” ha dichiarato Matteo Andreoni, vicesindaco e assessore allo sport di Cartoceto. «Cartoceto crede fermamente nei valori dello sport, anche come occasione di incontro e di promozione del territorio. Il Master regionale TPRA che ci accingiamo ad ospitare, rappresenta perfettamente questo spirito di apertura e partecipazione».