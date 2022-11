Cartoceto Dop, il Festival: questa domenica arriva Serena Brancale

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Dopo il sold out di domenica scorsa, quando a calcare il palco del Teatro del Trionfo di Cartoceto è stato il duo delle meraviglie composto dal pianista Danilo Rea e dal fisarmonicista Luciano Biondini, “Cartoceto Dop, il Festival – 45^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva” rinnova l’appuntamento con la grande musica anche per domenica 13 con il progetto in duo di Serena Brancale.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Marche, dalla Provincia di Pesaro Urbino, dalla Camera di Commercio delle Marche e della Fondazione Marche Cultura e il main sponsor dell’Osteria del Cardinale inizia ad assumere una certa rilevanza avendo ospitato nomi del calibro di Sergio Cammariere, Fabio Concato, Antonella Ruggero, Fabrizio Bosso, Cristina Donà e numerosi altri.

Domenica alle ore 18.30 tradizione e sperimentazione si fondono nel concerto della giovane polistrumentista Serena Brancale affiancata dal pianista Domenico Sanna, uno dei pianisti più raffinati del panorama jazzistico italiano. Dal dialetto al cantautorato di Modugno o Dalla, dai Beatles ad Erykah Badu. Un soul più elettronico quello che caratterizza questo progetto musicale che la vede da sola sul palco. “Soula” nasce dalla passione per la musica contaminata, per la mescolanza di etnie, un viaggio tra il soul, il pop italiano e le tendenze elettroniche americane. Serena Brancale voce, tastiera, batteria elettronica costruisce pian piano un percorso sonoro che la vede protagonista non solo come cantante ma come musicista.

Con il biglietto platea, alle ore 17, presso la splendida Sala del Liverani del Teatro del Trionfo, sarà possibile degustare il Bianchello del Metauro dell’azienda Crespaia e un formaggio caprino Beltrami affinato nelle bucce del Bianchello.

Prevendita su www.ciaotickets.com e in tutti i punti vendita Ciaotickets.