Casa della Salute di Montecchio, Ucchielli chiede un incontro ad Acquaroli

Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli, ha scritto al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e al nuovo Assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, invitandoli a visitare la Casa della Salute di Montecchio per discutere il potenziamento dei servizi sanitari del territorio. Ucchielli ricorda che Vallefoglia e i Comuni associati rappresentano un bacino di oltre 50.000 abitanti, una realtà in forte crescita demografica e produttiva che, nonostante la propria dinamicità, continua a scontare una dotazione sanitaria inferiore ai reali bisogni, anche per la distanza dai principali ospedali di Pesaro, Fano e Urbino.

Nel documento il Presidente presenta diverse proposte per rafforzare la Casa della Salute: l’istituzione di un’AFT, ossia un’Aggregazione Funzionale Territoriale, con ambulatori aperti fino alle 20.00 e l’attivazione del PAT, il Piano delle Attività Territoriali; il potenziamento dell’assistenza domiciliare h12 (per dodici ore al giorno) e l’attivazione di 20 posti letto di cure intermedie; un PUA, Punto Unico di Accesso, integrato tra personale sanitario e servizi sociali; una maggiore presenza di specialisti; la collaborazione con il medico del lavoro; lo sviluppo della telemedicina e della tele-refertazione; e l’introduzione di una diagnostica radiologica con accesso diretto, utile anche alla riduzione delle liste d’attesa.

Ucchielli ribadisce la necessità di una programmazione territoriale regionale che valorizzi le strutture esistenti con modelli assistenziali moderni e più vicini ai cittadini, in particolare ai soggetti più fragili.

Il Presidente, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo mandato al Presidente Acquaroli e all’Assessore Calcinaro, rinnova l’invito a visitare la Casa della Salute di Montecchio, che serve un’area vasta di circa 150.000 abitanti, dichiarandosi disponibile a organizzare l’incontro presso l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo o presso la Città di Vallefoglia.