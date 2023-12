Cena e gara sociale: grande festa alla Bocciofila San Cristoforo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Consueta festa di fine anno per la bocciofila San Cristoforo che dopo la cena al ristorante Da Fiore di domenica 17 dicembre, dove sono state presentate tutte le squadre della stagione 2024, la settimana successiva si è ritrovata presso la sede sociale, in via Castelfidardo, per una gara a squadre che ha coinvolto ben 70 giocatori. A conferma della pluralità disciplinare del sodalizio fanese, la regola della gara, che prevedeva che in ciascuna formazione dovessero militare almeno un atleta under18 e un atleta D.I.R. e al massimo un giocatore di categoria A. Per la cronaca, a vincere la competizione è stata la formazione Netflix capitanata da Matteo Delvecchio che in finale ha superato Sky di capitan Alberto Giacomoni.

Il brindisi finale e il buffet hanno concluso la settimana di gioco e festa ed hanno confermato come la società del presidente Paolo Marchionni sia una delle realtà più attive del panorama sportivo e sociale fanese.

Pubblicità