Cena grassa, lotteria e getto: tante novità per l’edizione 2023 del Carnevale di Fano

Fano (PU) – Sarà la “Cena grassa” in programma martedì 17 gennaio (S. Antonio Abate primo giorno grasso, dove nella tradizione contadina si ammazzava il maiale) al Mediterraneo Show Restaurant (SN Adriatica 53) ad aprire le iniziative dedicate al Carnevale. L’evento (inizio ore 20) avrà una finalità benefica ed il ricavato sarà devoluto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Pesaro e Urbino. La cena, che avrà come primo piatto la pasta del Vulon grazie alla collaborazione con il pastificio Montagna, sarà preparata dalla delegazione dell’Apci Marche insieme allo Chef Antonio Ciotola. In sala, invece, a servire ai tavoli, saranno impegnati i consiglieri dell’Ente Carnevalesca mentre l’intrattenimento musicale sarà a cura dei The Python, uno dei gruppi protagonisti della passata estate fanese. Il costo della cena è di 20 euro bevande escluse, per info 0721.548682-328.0066763.

E mentre fervono i preparativi per la “Cena grassa” l’Ente Carnevalesca ha raggiunto un importante accordo per il “getto” dei dolciumi 2023 che quest’anno è stato affidato alla Dulciar. L’azienda di Noci (Ba) è di proprietà della famiglia Laera sin dalla sua nascita (1977). Da allora è stata proprio la conduzione famigliare un punto di forza di questa importante realtà italiana che in questi anni si è fatta apprezzare per l’arte della cioccollateria legata ai prodotti tradizionali e a squisite creazioni dolciarie come, ad esempio, il Pandorone, un prodotto dalla forma innovativa che richiama il pandoro ma realizzato interamente di cioccolato. Il Carnevale di Fano potrà quindi contare su un getto di grande qualità formato da 180 quintali di dolciumi di cui 25 quintali di caramelle e 155 quintali di cioccolatini di ogni tipo.

Da quest’anno tornerà anche la lotteria, il cui biglietto ha un costo di 3 euro. Il primo premio è una Auto Aixam minauto access della concessionaria Eusebi. Secondo premio un abbonamento metodo Wyb al Personal Fitness Lab. Il terzo una bici elettrica di BC Cascioli. Il quarto estratto si aggiudica una coppia di lettini stagionali ai Bagni Carlo, il quinto un monopattino elettrico di Vagnini, il sesto un menù degustazione di 8 portate con vini in abbinamento per 2 persone al ristorante Il Galeone, il settimo un buono viaggio da 300 euro alla Tuqui Tour, l’ottavo una borsa della Gioielleria Paicifici, il nono un tritacarne da Arredare la Tavola, il decimo un telefono Zte Blade A72 5G alla Vodafone-Tim Stazione, l’undicesimo una trousse di trattamenti alla Profumeria Taussi, il dodicesimo una fornitura di 10 bottiglie di Moretta al Caffè del Porto.

I biglietti della lotteria sono venduti da: associazione culturale Fortuna Dea, Oratorio La Stazione, Amore per la vita Onlus, Avsi, Fondazione Maruzza, Gruppo Fiat Italia 500, Croce Rossa Italiana di Fano, Adamo, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Vivere il Poderino e presso la sede dell’Ente Carnevalesca.

Questa mattina, al termine della conferenza stampa, è stata effettuata anche l’estrazione dei vincitori dell’iniziativa che premiava chi si tesserava entro il 6 gennaio 2023. Il primo premio, una postazione getto con due casse è stato vinto dalla tessera n. 8276622A, il secondo e terzo premio, due vasi messi in palio da Top Argento, sono stati vinti rispettivamente dalla tessera n. C8F2DE60 e n. AEA9DE4F.