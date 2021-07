Cena spettacolo al Castello di Novilara

0 Condividi Facebook Twitter

Novilara di Pesaro – 9Il 25 maggio 1475 Camilla d’ Aragona, proveniente da Napoli, fece tappa a Novilara. Il 28 maggio furono celebrate a Pesaro, con straordinaria magnificenza, le nozze con Costanzo Sforza, prima nel salone metaurense, poi al duomo. Finita la funzione tutti ritornarono alla Corte dove, nel frattempo, erano state apparecchiate le tavole per il grande banchetto. L’ allestimento seguì una complessa coreografia mitologico-astrologica. Nel mezzo spiccavano un Sole d’oro e una Luna d’argento. Tutt’attorno era una miriade di stelle di diverse grandezze. Il banchetto venne suddiviso in due parti, una sottoposta all’influsso del Sole per le vivande calde, e l’altra a quello della Luna, per quelle fredde. Con la serata di Novilara, l’Associazione Culturale L’ Anfora, in collaborazione con il Quartiere Colline e Castelli del Comune di Pesaro, la Locanda Ricci e Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice dell’enogastronomia territoriale delle Marche, consulente per il menù, intende rivisitare alcuni momenti significativi del convito storico nella splendida cornice naturale del borgo.

Programma

Pubblicità

19.30 – Ritrovo dei convitati all’ ingresso del castello – cenni storici 20.00 – Ingresso in piazza ed accoglienza del corteo di Costanzo e Camilla

Volteggiar d’ insegne con gli sbandieratori e tamburi L’ Araba Fenice di Corinaldo

Poi, tutti in cammino nella magica cornice del borgo antico per raggiungere la corte

20.30 – Il Banchetto astrologico per le nozze di Costanzo e Camilla

Il convito è suddiviso in due parti: una sotto l’influsso del Sole, l’altra sotto quello della Luna. Musiche di Giorgio Pinai, danze di Enrica Sabatini e Sara Benvenuti, intermezzi mitologici e astrologici del Teatro dei Bottoni, accompagneranno le portate, abilmente servite da domestici e coppieri.

22.30 – Il Volteggiar d’ insegne – tamburi e bandiere dell’Araba Fenice di Corinaldo 23.00 – Il fuoco che purifica

Prenotazione obbligatoria

Locanda Ricci—0721.206086—346.0226628

Costo del banchetto € 40,00 – Posti limitati

Info: Associazione Culturale L’ Anfora – Tel. 339.3707313

#distantimauniti nel rispetto delle norme sul covid 19

locandinabanchettoastrologico