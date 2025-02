Centri estivi e centri sportivi, Asi crea i nuovi istruttori di domani

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Curiosità, attenzione, energia ma soprattutto tanta voglia di relazionarsi con i più piccoli. Sono alcune delle caratteristiche di chi intende diventare istruttore di centri estivi. Ma non bastano. Occorre, infatti, anche una certa preparazione, ed è per questo che Asi Comitato di Pesaro Urbino – in collaborazione con Asi Marche, Asi Settore Psicologia dello Sport, SSD Sportfly e la Cooperativa Sociale Polis – ha organizzato un corso ad hoc per chi intende crescere come persona e soprattutto crearsi un’opportunità professionale di sicuro stimolante.

Per affiancare i bambini, e per accompagnarli in momenti educativi e allo stesso tempo ludici, occorre far proprie alcune competenze irrinunciabili. Riuscirci è semplice e immediato, grazie al ‘Corso per istruttori di Centri Estivi Sportivi’ che si svolgerà in due weekend consecutivi: 8-9 e 15-16 febbraio, nei locali di Ethica Center (in viale Mattei 24/P a Fano). Un’occasione formativa per imparare a svolgere e a gestire attività con gruppi di bambini dai 3 ai 14 anni. Un totale di 24 ore di lezioni frontali a cui se ne aggiungeranno 10 di tirocinio in realtà affiliate Asi che operano con bambini e ragazzi sempre in ambito sportivo.

L’obiettivo del corso è duplice. Da un lato si intende creare nuovi professionisti qualificati e all’altezza degli incarichi che verranno affidati loro, dall’altro il desiderio è quello di fornire risposte concrete alle famiglie del territorio che sono alla ricerca di un riferimento sicuro a cui affidare i propri bambini per il periodo estivo. Sono infatti sempre di più le persone che entrano a far parte della grande famiglia di ‘Jump’, ormai garanzia di un servizio di qualità, iscrivendo i propri figli in uno dei tanti centri estivi dislocati in buona parte della provincia pesarese e non solo, se si pensa anche alla sede di Marina di Montemarciano.

Il corso è rivolto a laureati o laureandi in Scienze Motorie, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia e Studi Umanistici, ma anche ad allenatori sportivi e insegnanti in generale. Per tutte le figure che non rispondono ai seguenti requisiti sono previsti dei colloqui individuali. Un’opportunità, quella del corso, resa ancora più preziosa dalla professionalità e dalla competenza dei docenti: il Dott. Sammy Marcantognini, la Dott.sa Francesca Petrini, il Dott. Filippo Vergoni, la Dott.ssa Alice Malerba e il Dott. Alberto Emanuelli.

Gli iscritti al corso entreranno in contatto con lo spirito dei Centri Estivi Jump, che si basano su un progetto educativo ben strutturato, ma anche su una filosofia molto chiara: quella dell’’apprendere facendo’. Per questo sarà importante assimilare i punti-chiave di un metodo che stimola i più piccoli a trovare soluzioni in modo autonomo, a collaborare tra loro, a sostenersi a vicenda. L’educazione e il senso civico si affiancano a un clima di allegria e di gioco: fondamentale è infatti l’aspetto ludico che pervade ogni attività, con lo sport e l’attività motoria sempre al centro. Questi i valori che gli aspiranti istruttori sono chiamate a fare propri, per poi trasmetterli ai bambini in un contesto di cooperazione reciproca anche all’interno dello staff. Non a caso anche durante il corso di formazione saranno presenti istruttori già ‘rodati’ pronto a condividere la loro esperienza.

Per iscriversi c’è tempo fino a giovedì 6 febbraio. La quota comprende il tesseramento Asi e il libro ‘Il Rugby per gioco’, e al termine si potranno ottenere anche il diploma da istruttore in centri estivi e ricreativi oltre al tesserino e all’iscrizione all’Albo nazionale Asi valido per due anni. Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.asipesaro.it/istruttore-centri-estivi-asi , dove si può trovare anche il form attraverso cui iscriversi. Per saperne di più è possibile anche telefonare al numero 393.3241166 per le zone da Pesaro a Fano e al numero 393.8500970 per le zona da Marotta fino a Montemarciano.