Centri estivi Jump, tantissimi giovani al corso per assistenti-educatori

Pesaro – Empatia, allegria, ma anche tanto impegno. Si può riassumere così l’estate che verrà per gli oltre 120 giovani – tra i 16 e i 21 anni – che hanno partecipato al corso per diventare assistente-educatore in centri estivi sportivi. Molto più di due semplici giornate formative, ma il preludio a una stagione estiva di qualità, in cui mettersi in gioco ma sempre con il sorriso. E, soprattutto, lontano dagli schermi.

Svoltosi sabato 6 e sabato 13 maggio a Fano, il corso è stato organizzato da ASI Comitato Provinciale di Pesaro Urbino e Asi Comitato regionale Marche in vista dell’inizio dei Centri estivi Sportivi Jump 2023, ormai un riferimento per Fano, per l’intera provincia di Pesaro Urbino e anche per quella di Ancona. Nelle oltre venti sedi sono infatti più di 1.800 i bambini dai 3 ai 14 anni le cui famiglie si affidano alla professionalità e alla qualità della proposta Jump.

Il corso è nato dall’esigenza di formare e di aggiornare costantemente gli assistenti-educatori, che a loro volta si preparano a condividere con lo staff un’esperienza estiva dalla forte valenza educativa. Un’occasione concreta di realizzazione, consapevolezza e presa di responsabilità, affiancando gli educatori nella preparazione e nella gestione delle attività con i bambini. Grazie al corso tutti i 120 giovani verranno inseriti in uno dei centri estivi di Fano, Villanova (Colli al Metauro), Montecchio (Vallefoglia), Pesaro, Marotta, Monte Porzio, Senigallia e Montemarciano. Tutti hanno ottenuto un attestato di partecipazione, e fino al 12 giugno – data di inizio dei centri estivi sportivi Jump – saranno impegnati in giornate specifiche di formazione direttamente nella sede in cui verranno impiegati.

L’obiettivo principale è stato quello di far conoscere il metodo educativo dei centri estivi Jump organizzati dalla Cooperativa Sociale Polis, Asi Pesaro Urbino e SSD Sportfly. I ragazzi hanno potuto provare cosa significhi assumersi un impegno serio e prolungato nel tempo, hanno imparato a mantenere un certo atteggiamento, a rispettare gli orari e le regole del centro, tra cui un determinato abbigliamento. Via smartphone, social o piattaforme streaming, e spazio al contatto umano più genuino. Il corso ha messo al centro l’organizzazione e la gestione del gruppo e delle diverse attività ludico-motorie. Al cuore di questa importante occasione formativa vi sono l’educazione, il senso civico, la gioia, la capacità di relazionarsi, lo spirito di sacrificio, ma anche una positività contagiosa.

“Questa è un’età critica e difficile, in cui i genitori faticano a coinvolgere i figli in progetti o esperienze di crescita”, ha spiegato il dottor Filippo Vergoni, insegnante di educazione fisica, tecnico federale, dirigente e formatore ASI, oltre che responsabile dei centri estivi Jump. “Se i ragazzi non sono coinvolti – ha proseguito – rischiano di sprecare un’intera estate sui dispositivi elettronici, nell’ozio e nella noia. Grazie a questo impegno estivo, i giovani dai 16 anni in su possono stare a contatto con uno staff di insegnanti preparati e qualificati che dedicano la loro vita professionale alla crescita dei bambini. In questo modo iniziano a farsi un’idea di cosa possano voler fare da ‘grandi’. Allo stesso tempo imparano a mettersi in gioco, a scoprire i loro talenti, a gestire e a organizzare al meglio la giornata. Non meno importante è la possibilità di interagire con i coetanei diversamente abili che entrano nello staff del Jump grazie a un progetto condiviso con i servizi sociali e con alcuni istituti del territorio”.