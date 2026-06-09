“Ci Sto? Affare Fatica!” torna a Fano

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Fano (PU) – Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 di “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”, il progetto promosso dalla Regione Marche e coordinato dal CSV Marche ETS, che coinvolge ragazze e ragazzi in attività concrete di cittadinanza attiva, cura degli spazi pubblici e valorizzazione del territorio.

Anche quest’anno il Comune di Fano aderisce all’iniziativa, offrendo ai giovani la possibilità di dedicare una parte dell’estate alla cura della propria città, lavorando in gruppo e contribuendo al miglioramento di parchi, aree verdi, spazi di aggregazione e luoghi simbolo del territorio. Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni, organizzati in gruppi seguiti da tutor e da figure tecniche specializzate. È inoltre possibile candidarsi come tutor, ruolo riservato ai giovani tra i 21 e i 35 anni con competenze educative, relazionali o di animazione. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, nelle settimane 22-26 giugno, 29 giugno-3 luglio, 6-10 luglio e 13-17 luglio.

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Ai partecipanti verrà riconosciuto un “buono fatica” del valore di 75 euro per ogni settimana di attività, spendibile presso gli esercizi convenzionati. Per i tutor è previsto un buono fatica da 150 euro. A tutti i partecipanti saranno inoltre garantiti copertura assicurativa, maglietta, guanti e materiale necessario allo svolgimento delle attività. I progetti interesseranno diverse zone della città, tra cui Cuccurano e Rosciano, Centinarola, il Centro di Aggregazione Gas Gas, il Lido e lungomare e la Rocca Malatestiana. Le attività comprenderanno manutenzione di giochi e arredi urbani, tinteggiature, interventi di decoro, cura del verde, sistemazione di spazi pubblici e supporto ad attività culturali.

«“Ci Sto? Affare Fatica!” rappresenta un’esperienza educativa e formativa importante», dichiara il sindaco Luca Serfilippi. «È un’occasione per mettersi in gioco, conoscere nuovi ragazzi, acquisire competenze e contribuire concretamente al bene comune. Attraverso questo progetto i giovani diventano protagonisti della cura della città e imparano che il senso di comunità nasce anche dai piccoli gesti quotidiani».

«Invitiamo tutti i giovani fanesi a partecipare e a vivere questa esperienza di cittadinanza attiva», afferma il consigliere delegato alle Politiche Giovanili. «Questa iniziativa dimostra che i giovani hanno voglia di mettersi in gioco e di contribuire a rendere Fano più bella, accogliente e curata. È un modo concreto per costruire appartenenza, responsabilità e partecipazione».

Le iscrizioni sono aperte, fino a esaurimento dei posti disponibili, sul portale dedicato: