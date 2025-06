Ciclismo giovanile, ottime promesse per i Giovanissimi della SCD Alma Juventus Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È una covata che promette davvero bene quella dei Giovanissimi della SCD Alma Juventus Fano, che sotto la sicura ala dell’esperto DS Giovanni Ambrosini sta crescendo sul piano tecnico e caratteriale divertendosi. I piccoli arancio-aragosta sono così saliti nuovamente sul gradino più alto del podio per risultati conseguiti e numero di partenti, stavolta partecipando con addirittura venti elementi al Memorial Emanuela e Antonio Tonti presso il ciclodromo Volturno Boga di Cattolica (RN).

In un percorso di 800 metri, affrontato da realtà provenienti da diverse parti delle Marche e dell’Emilia-Romagna, la squadra fanese ha riportato a casa tre ori rispettivamente con Emanuele Gentile tra i G1, Federico Guarini tra i G2 e Nicholas Vegliò tra i G3, un argento con Sami Dahani tra i G6 ed un quarto e quinto posto con Federico Lepretti e Gabriele Cerioni sempre tra i G1. Fermi per un weekend gli Esordienti del DS Samuele Mancinelli, hanno al contrario regolarmente corso gli Allievi fanesi. I ragazzi affidati ai bravi DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami si sono cimentati nel Trofeo Grottazzolina, nell’omonima cittadina in provincia di Fermo, dove hanno di nuovo fatto la voce grossa i portacolori della Petrucci Zero24 Cycling Team Chiaravalle (AN).

All’arrivo nel centro abitato, dopo una salita di circa 800 metri, il primo a transitare degli arancio-aragosta è stato Youssef Dahani giungendo ventesimo a margine di vari tentativi di andarsene in fuga. Molto positiva anche la prova di Pietro Brancati, trentesimo in una gara alquanto dura e selettiva. Nei primi giri di nove in programma avevano mostrato una certa intraprendenza pure Massimo Ranieri e Luca Conti, poi però entrambi ritiratisi. Le formazioni della SCD Alma Juventus al gran completo saranno invece fra le protagoniste dell’edizione 2025 del Boomerang Rewind Festival, che nella sua giornata inaugurale giovedì 19 giugno festeggerà il settantaquattresimo compleanno del campione di ciclismo ed ospite d’onore della manifestazione Francesco Moser. I corridori del sodalizio del presidente Graziano Vitali si ritroveranno tutti assieme alle 17:45 in piazza XX Settembre, da dove in sfilata ci si dirigerà sino al palco principale dell’evento posizionato al Largo Seneca al Lido.

Prossimi impegni

sabato 21 giugno

Giovanissimi a Sambucheto (MC)

domenica 22 giugno

Esordienti a Città di Castello (PG)

Allievi da definire